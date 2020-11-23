العميد فدوي: أعداءنا لم يحققوا أهدافهم رغم مؤامراتهم في بعض المدن الإيرانية

الوقت-قال نائب قائد حرس الثورة الإيراني العميد علي فدوي، إنّ أعداء الثورة "لم يحققوا أهدافهم رغم مؤامراتهم في بعض المدن الإيرانيّة".

وخلال مراسم تنصيب قائد "مقر سيد الشهداء" العميد أحمد ذو القدر في طهران، أكد فدوي أنّ "بصيرة الشعب ويقظة الحرس والتعبئة الشعبيّة حالت دون تحقيق أهداف الأعداء".

العميد فدوي لفت أيضاً إلى أنّ "الولايات المتحدة لم تنتصر في معركة واحدة، وبإذن الله كان النصر حليف جبهة الحق دوماً".

كما شدد نائب قائد حرس الثورة الإيراني على أنّ "المعركة ضد جبهة الباطل لم تنتهِ، ويجب أن نكون حاضرين في كل الساحات ونواصل مسيرة الشهداء".

يذكر أنّ العميد فدوي كشف مؤخراً أنّ "جميع برامجنا في حرس الثورة حالياً مبنيّة على أساس توجيهات المرشد حول تعزيز قدرات صواريخنا الدقيقة بمدى 2000 كيلومتر".

وقال فدوي في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي: "أجبرنا الأميركيين على التحدث باللغة الفارسيّة عند مرورهم من الخليج، وهم يتحدثون الفارسيّة بطلاقة".