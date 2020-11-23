إعلام إسرائيلي: نتنياهو ورئيس الموساد التقيا ولي العهد السعودي

الوقت-أعلن موقع القناة السابعة الإسرائيلية أن "رحلة سرية إلى السعودية، أقلعت بالامس طائرة من مطار بن غوريون باتجاه السعودية ومكثت 4 ساعات تحديداً، في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية مايك بومبيو يلتقي ولي العهد السعودي".

موقع "يديعوت احرونوت" قال إن الطائرة التي أقلعت امس من مطار بن غوريون الى السعودية سبق أن استخدمها بنيامين نتنياهو، وقالت إن الأخير وبرفقته رئيس الموساد كانا على متن الطائرة التي وصلت السعودية.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو وبرفقته رئيس الموساد التقيا ولي العهد السعودي واستمرت الرحلة قرابة 5 ساعات.

الموقع المذكور للصحيفة قال إن "الطائرة الخاصة التي أقلعت بالأمس من مطار بن غوريون إلى المدينة الساحلة نيوم في السعودية وعادت منها خلال الليل الى "إسرائيل" سبق وأن استخدمها في السابق رئيس الحكومة نتنياهو".

وأشار الموقع إلى أن "الطائرة الخاصة هذه هي ذات تسجيل أجنبي لسان مارينو (T7-CPX) أقلعت من مطار بن غوريون في الساعة الثامنة والنصف في رحلة مباشرة إلى نيوم. وبعد 4 ساعات على الأرض عادت وأقلعت إلى "إسرائيل".

ويجري الحديث عن طائرة من نوع "غلفستريم 4" تعود إلى رجل أعمال إسرائيلي.

وسألت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "يمكن التقدير فقط أن أسماء من يكثرون السفر إلى دول عربية هم رئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي "مئير بن شابات" وربما أيضاً رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. اللقاءات التي يعقدونها أعدت لتعزيز التنسيق الأمني بين الدولة وحتى لمناقشة تطبيع العلاقات".