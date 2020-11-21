مادورو يسخر من مزاعم الفريق القانوني لترامب

الوقت-سخر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، من مزاعم الفريق القانوني للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتورط فنزويلا في التلاعب بنتيجة الانتخابات الأميركية.

وقال مادورو إن هؤلاء "يتهمون هيوغو تشافيز بوضع ماكينات انتخابية"، مضيفاً أن "القائد تشافيز لا يزال يثير جنونهم".

وكان محامو ترامب قالوا إن "شركة " smartmatic" متخصصة في تكنولوجيا الانتخابات في الولايات المتحدة وهي من تأسيس تشافيز للتلاعب بالنتائج".

يذكر أنه بعد إعلان نتائج الانتخابات بأيام قليلة هنأ الرئيس الفنزويلي الرئيس المنتخب جو بايدن بفوزه في الانتخابات الأميركية، مؤكداً "استعداد بلاده للحوار مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها".

وقال مادورو: "نريد علاقات أفضل مع الولايات المتحدة مبنية على الحوار والتعاون، بصرف النظر عمن سيفوز"، مضيفاً: "يوماً ما سيفهمون. إنها مسألة وقت".

ويذكر أن العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة مرّت بكثير من التجاذبات خلال فترة الرئيس دونالد ترامب، إذ وسّعت واشنطن في الفترة الأخيرة قائمة العقوبات ضد فنزويلا.

ووضعت وزارة الخزانة الأميركية 5 مواطنين فنزويليين على قائمة العقوبات، وذلك بعد يوم واحد من فرضها سلسلة عقوبات على الرئيس الفنزويلي وكيانات إيرانية.

في المقابل، دانت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي "العدوان الأميركي الجديد، وإعلان عقوبات أحادية الجانب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من دون أي سبب"، واعتبرته "جزءاً من حملة العدوان المستمرّة ضدّ إيران وفنزويلا ومنظومة الأمم المتحدة المتعدّدة الأطراف"، مؤكدة أن "واشنطن لا تستطيع منع كراكاس من بناء علاقات مع إيران".

وفي 12 تموز/يوليو الماضي، توعّد الرئيس ترامب فنزويلا بأنه "سيكون هناك حدث كبير ضدها". وكشف أن الولايات المتحدة ستشارك به "بقوة"، من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.