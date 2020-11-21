الشيخ قاسم: مبررات إفشال التحقيق الجنائي بشأن مصرف لبنان غير مقبولة

الوقت-رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ المبررات التي سيقت لإفشال التحقيق الجنائي في الواقع المالي لمصرف لبنان "غير مقبولة".

وأشار إلى أنّ "استمرار التعمية على واقع المصرف سيؤدي إلى مزيد من التدهور"، مضيفاً "نحن نُصرّ على ضرورة وأولوية التحقيق الجنائي، ولا يصح أن نسلِّم بالفشل والإفشال".

كما قال إنه لا ينفع تقاذف المسؤوليات، داعياً إلى العمل على التحقيق الجنائي من خلال مسارات ثلاثة. أولاً، دور الحكومة في القرار والمتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق الجنائي عن طريق الاجتماع الاستثنائي للحكومة، وفق الشيخ قاسم.

وتابع "ثانياً، دور القضاء بقول كلمته فيما يمكن إلزام المصرف بالقيام به أو العقوبة. ثالثاً، دور المجلس النيابي في إقرار عاجل لما يساعد على تخطي ذرائع عدم تسهيل التحقيق".

وكان وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس الجمعة، بأنه تلقى كتاباً من شركة "الفاريز ومارسال" بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات، حتى ولو أعطيت لها فترة 3 أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.