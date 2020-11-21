الصين تستنكر مجدداً التدخل الأجنبي في شؤون هونغ كونغ

الوقت- استنكر متحدث باسم الحكومة المركزية الصينية مجدداً اليوم التدخل الأجنبي في شؤون هونغ كونغ المتمثل بمطالبة ما يسمى بتحالف “العيون الخمس” الاستخباراتي بإعادة تعيين الأعضاء المستبعدين من المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني إن المشرعين الأربعة المستبعدين من المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة توسلوا إلى الدول الأجنبية لفرض عقوبات على هونغ كونغ مضيفاً أنهم “فشلوا في الإيفاء بما يقتضيه منصبهم من متطلبات قانونية وشروط ذات صلة”.

وأشار المتحدث الصيني إلى أن “استبعاد مثل هؤلاء الأشخاص يسهم في إعادة المجلس التشريعي إلى المسار الصحيح وعمله السلس” مشدداً على أن الحكومة الصينية ملتزمة جدياً بحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية وعازمة على معارضة أي تدخل أجنبي في شؤون هونغ كونغ.