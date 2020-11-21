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أخبار

نائب عراقي ينفي احتجاز أشخاص في معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة

السبت 5 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
نائب عراقي ينفي احتجاز أشخاص في معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة
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الوقت- نفى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي، السبت ، احتجاز أشخاص في معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة ، مشيرا إلى أن السجون العراقية منذ عام 2003 تخلو من أي سجين سياسي.

وقال الركابي أن “حديث بعض الأطراف عن وجود سجون سرية سياسية عليهم أن يثبتوا ذلك بالدليل واين تقع هذه السجون”.

وأضاف، أن “السجون العراقية لايمكن القول عنها أفضل السجون ولكن تليق بكافة السجناء من حيث الطعام والخدمات”، مشيرا الى أن “هناك شكاوى تقدم إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية حول تمتع النزلاء والسجناء بمميزات لم يتمتع بها المواطن العراقي من ناحية الإطعام والكهرباء والانترنيت والبعض يتعامل مع الفضاء الخارجي”.

ودعا الركابي “الجهات التي تتحدث عن وجود سجون او معتقلين بدوافع سياسية داخل السجون العراقية او سرية عليهم ان يثبتوا ذلك”.

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المواطن العراقي لجنة الأمن والدفاع النيابية السجون العراقية

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