الصحة اليمنية: الحصار الخانق على اليمن يودي بحياة مئات الآلاف من الأطفال

الوقت- أكدت وزارة الصحة اليمنية، الجمعة، أن تحالف العدوان تسبب في أكبر مأساة إنسانية في العالم لأطفال اليمن.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفولة أن 2643 طفلاً قضوا بقصف الطيران المباشر و4205 جريحا، لافتة إلى أن هذا شاهد على إجرام وخبث العدو.

وأضافت أن الحصار الخانق على اليمن يودي بحياة مئات الآلاف من الأطفال، مشيرة إلى أن هناك الملايين منهم ينتظرون المصير نفسه.

ولفتت إلى أن عدد الأطفال دون الخامسة من العمر المصابون بسوء التغذية قرابة 2 مليون طفل بينهم 400 ألف طفل بحالة حرجة و12 ألف طفل توفوا.

وحملت الصحة تحالف العدوان المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية، داعية العالم أجمع للوقوف وقفة جادة لإيقاف هذا العدوان ورفع الحصار.

كما دعت الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف لإعادة النظر في إدراج تحالف العدوان في القائمة السوداء لقتلة الأطفال، ودول العالم الحر للتحرك الجاد لرفع هذه المأساة عن اليمن عامة وعن الطفولة خاصة.