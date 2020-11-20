طائرات التحالف السعودي تقصف مناطق سكنية في اليمن

الوقت-عاودت طائرات التحالف السعودي استهداف مديرية شدا الحدودية غربي محافظة صعدة شمال اليمن صباح اليوم الجمعة.

وقتل وجرح، أمس الخميس، العديد من قوات الرئيس هادي، المسنودة بطائرات التحالف السعودي، إثر مواجهات عنيفة مع قوات حكومة صنعاء، في منطقة وادي حَلّحَلان بمديرية رغوان شمالي محافظة مأرب. فيما تتواصل المعارك بين الطرفين في مناطق محيطة بمعسكر ماس الاستراتيجي، على وقع غارات مكثفة لطائرات التحالف السعودي، على مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية في مديرية مَدْغِل الجِدْعان شمالي غرب المحافظة.

واستـُهدفت مديرية مدغل الجدعان بـ13 غارة لطائرات التحالف السعودي. كما قامت طائرات التحالف السعودي بـ6 غارات على مديريتي مجزر وصِرواح المتجاورتين في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وشنت مقاتلات التحالف السعودي 10 غارات جوية، على مديرية ناطِع المحاذية لمديرية العبدية، جنوب محافظة مأرب شمال شرق محافظة البيضاء. كما استهدفت الطريق العام بمديرية شدا ومنطقة آل ثابت في مديرية قطابر الحدوديتين بـ4 غارات، ترافقت مع قصف صاروخي ومدفعي للتحالف على مناطق سكنية وزراعية، في مديريتي رازِح ومُنَبِّه الحدوديتين مع جيزان السعودية غربي محافظة صعدة شمال اليمن.

وفي محافظة الحُدَيْدة الساحلية غرب اليمن، أكد مصدر عسكري في حكومة صنعاء، رصد 286 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحُدَيْدَة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها تحليق 16 طائرة استطلاعية، المصدر نفسه، أوضح أن القوات المتعددة للتحالف واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة، والذي ترعاه الأمم المتحدة منذُ الـ18 من كانون الأول/ديسمبر في العام 2018. فقصفت مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة بـ254 قذيفة مدفعية خلال الساعات الماضية.

في المقابل، قالت القوات المتعددة للتحالف السعودي، إن قوات حكومة صنعاء، ارتكبت 64 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحُدَيْدَة، وأشارت قوات التحالف السعودي، إلى أن خروقات قوات صنعاء تمثلت في القصف بقذائف الهاون الثقيل وقذائف B 10 والأسلحة الرشاشة والقناصة بطريقة عشوائية، بالإضافة إلى تحليق 5 طائرات في سماء مديرية التُّحَيْتا جنوبي المحافظة.

هذا وتتواصل المواجهات المتقطعة بقذائف المدفعية والدبابات بين قوات الرئيس هادي وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إمارتياً في وادي سلا ومنطقتي الطَّرية والشيخ سالم الواقعتين بين مدينتي شُقْرة وزُنْجبار في محافظة أبين جنوب اليمن بعد أيام من المعارك الدامية بينهما والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.