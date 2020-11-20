مادورو يعلن انطلاق الرحلات الجوية المباشرة مع طهران وموسكو

الوقت-أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إطلاق رحلات جوية مباشرة بين فنزويلا وروسيا وإيران في وقت قريب.
وأكد مادورو خلال بثّ تلفزيوني أن الرحلات ستكون مباشرة بين كراكاس وموسكو، وبين كراكاس وطهران.
ولفت إلى أنه تمّ التصريح حالياً لشركة "كونفياسا" للقيام برحلات منتظمة إلى دومينيكانا والمكسيك وتركيا.
وسبق للرئيس الفنزويلي أن شكر إيران على كل الدعم الذي تقدمه لفنزويلا، وبعد إرسال الأخيرة ناقلات نفط على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على البلدين.
كذلك شكر مادورو المساعدات التي قدمتها وروسيا والصين وكوبا، وقال "أثبتوا أنهم أصدقاء حقيقيون لفنزويلا".