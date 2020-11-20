البنتاغون يرجح إصابة وزير الدفاع الأميركي بكورونا

الوقت-رجّح البنتاغون إصابة وزير الدفاع بالوكالة، كريستوفر ميلر، بفيروس كورونا بعد لقائه مع "مسؤول مدني رفيع في البنتاغون" والذي ثبت إصابته بالفيروس عقب لقاء جمعه "بمسؤول أجنبي رفيع".

وأوضحت نشرة "ديفينس نيوز" أن الزائر الأجنبي كان وزير الدفاع الليتواني، رايمونداس كاروبليس، الذي التقى الوزير بالإنابة ميلر وقادة الأسلحة الأميركية من سلاح الجيش والبحرية ونائب الوزير للشؤون السياسية آنثوني تاتا، يوم 13 الشهر الحالي، وعقب عودته لبلاده أعلن عن إصابته بالفيروس.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عيّن ميلر، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة الأميركية وخبير في مكافحة الإرهاب، على رأس وزارة الدفاع بعد إقالة سابقه مارك إسبر.

وكانت المتحدثة بإسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، أعلنت إصابتها بالفيروس الشهر الماضي، وذلك عقب إعلان إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد.

وتفشى الفيروس بين موظفي البيت الأبيض في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وعلى رأسهم مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، و4 من مساعديه.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من 11 مليون و800 ألف في الولايات المتحدة، في حين تجاوزت الوفيات جراء الفيروس 252 ألفاً.