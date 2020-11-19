محلل أمني إسرائيلي: تهديد حزب الله بالثأر لأحد عناصره مستمر

الوقت-قال محلل أمني إسرائيلي كبير إن تهديد حزب الله بالانتقام لاستشهاد أحد عناصره، الذي قُتل في تموز/ يوليو الماضي في غارة جوية إسرائيلية على سوريا لا يزال قائماً، على الرغم من عدم وجود تغيير جذري في الديناميات على الجبهة الشمالية في أعقاب سلسلة كبيرة من الغارات الجوية الإسرائيلية ليل الثلاثاء.

وتحدث إيلي كارمون، الباحث البارز في المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب في هرتسليا، لـوكالة الأنباء اليهودية بعد ساعات من شن الجيش الإسرائيلي عدواناً على ما زعم أنها أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني في سوريا وعلى أهداف عسكرية للجيش السوري، بما في ذلك بطاريات صواريخ جو التي أطلقت على الطائرات الإسرائيلية.

وقال كارمون: "رد الجيش الإسرائيلي طبيعي للغاية. في حوادث التفجير والاقتحام الماضية، رد الجيش الإسرائيلي بشن ضربات. ليس هناك تغيير جذري". وأضاف أن التصعيد الأخير لم يغيّر وعد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بالثأر لمقتل جنوده، والذي "يبدو أنه لا يزال قائماً".

وقال كارمون "إن حقيقة أن قسماً كبيراً من الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية، لبنان وسوريا، منذ شهور منذ تهديدات حزب الله وبعض المحاولات الفاشلة للانتقام، تشكل "وضعاً مريحاً لحزب الله"، بالإضافة إلى شد الأعصاب في الجانب الإسرائيلي، فإن هذا التأهب يكلف الكثير من المال".