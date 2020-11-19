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  الخميس 3 ربيع الثاني 1442

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أخبار

بومبيو: سنصنّف صادرات المستوطنات على أنها إسرائيلية

بومبيو: سنصنّف صادرات المستوطنات على أنها إسرائيلية

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أخبار

بومبيو: سنصنّف صادرات المستوطنات على أنها إسرائيلية

الخميس 3 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
بومبيو: سنصنّف صادرات المستوطنات على أنها إسرائيلية

بومبيو: سنصنّف صادرات المستوطنات على أنها إسرائيلية

الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الخميس أن الولايات المتحدة ستصنّف الصادرات الإسرائيلية من مستو

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الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الخميس أن الولايات المتحدة ستصنّف الصادرات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على أنها "إسرائيلية"، في أحدث تحرك أميركي داعم للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وقال بومبيو الذي أصبح أول وزير خارجية يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، في بيان له اليوم "سيطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل سلطات ذات صلة، وسم البضائع باسم إسرائيل، أو منتج إسرائيلي، أو صنع في إسرائيل، وذلك عند التصدير للولايات المتحدة"، بحسب تعبيره.

وزير الخارجية الأميركي أكد على أن التعليمات الجديدة تنطبق و"بشكل أساسي" على المنطقة المصنفة (ج)، وهي جزء من الضفة الغربية تسيطر عليه "إسرائيل" بالكامل وتسكنها غالبية من المستوطنين.

بومبيو الذي يزور فلسطين المحتلة في جولة بدأها أمس الأربعاء قال إنه سيصنّف حركة مقاطعة "إسرائيل" بـ"المعادية للسامية"، وأعلن أنه سيزور اليوم مرتفعات الجولان المحتل.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة القدس المحتلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بومبيو: "اليوم سأحظى بفرصة لزيارة مرتفعات الجولان"، واصفاً حركة مقاطعة "إسرائيل" بـ"السرطان والمعادية للسامية".

واتخذت إدارة ترامب العام الماضي قراراً مثيراً للجدل يقضي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري الذي احتلته "إسرائيل" في العام 1967.

وزار بومبيو اليوم مستوطنة بساغوت المحاذية لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ومستوطنة أخرى في مرتفعات الجولان السوري المحتل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

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مايك بومبيو مستوطنة بساغوت الضفة الغربية رام الله الولايات المتحدة الأميركية المستوطنات الإسرائيلية فلسطين المحتلة

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