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أخبار

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أخبار

قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان على حاجزين قرب نابلس وجنين

الخميس 3 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان على حاجزين قرب نابلس وجنين
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الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة شبان أثناء مرورهم عبر حواجز الاحتلال قرب مدينتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء الأربعاء، ثلاثة من الشبان بعد إيقافهم بالقرب من حاجز زعترة الاحتلالي جنوب مدينة نابلس.

وأوقف جنود الاحتلال الموجودن على الحاجز المركبة التي يستقلها الشبان الثلاثة قبل أن يطلبوا منهم الترجل، ومن ثم كبّلوهم، وأغمضوا أعينهم، واقتادوهم إلى جهة غير معلومة.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال -مساء امس- شابا من بلدة قباطية أثناء مروره على حاجز عسكري قرب بلدة يعبد جنوب المدينة.

وذكر مدير نادي الأسير منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود محمد نزال من قباطية، أثناء مروره عن حاجز "دوتان" العسكري.

ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، تعيق حركة المواطنين وتنغص حياة المسافرين عبرها.

وفي محيط نابلس وحدها يوجد ثمانية حواجز منها حاجزا حوارة وزعترة الثابتين، بالإضافة إلى حاجز بيت فوريك وصرة وشافي شمرون والباذان، والطنيب ويتسهار.

وتحولت حواجز الاحتلال بجميع أشكالها إلى مصائد يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال والاستجواب والإذلال.

كما شهدت الحواجز الاحتلالية العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.

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حاجز زعترة مدينة نابلس نادي الأسير جنود الاحتلال بلدة قباطية

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