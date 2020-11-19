سلسلة غارات يشنها العدوان السعودي الأمريكي على محافظات يمنية

الوقت- شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على محافظة مارب وعدة محافظات.

ففي مارب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 13 غارة على مديرية مجزر.

وفي الجوف شن طيران العدوان 3 غارات على مديريتي خب والشعف والحزم.

وفي صعدة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على منطقة القطعة بمديرية كتاف.

وفي السياق ذاته سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 167خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات تضمنت إفشال محاولتي تسلل في كيلو16 والتحيتا، وشملت 4 غارات لطيران تجسسي على الدريهمي وتحليق 10 طائرات تجسسية في اجواء شارع الخمسين والتحيتا والجبلية والدريهمي.

ولفت إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 22 خرقا بقصف مدفعي و76 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.