موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 2 ربيع الثاني 1442

إخترنا لكم

فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا.. هل يستطيع إضفاء الشرعيّة على نفسه بعدها؟

فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا.. هل يستطيع إضفاء الشرعيّة على نفسه بعدها؟ فضيحة جديدة للكيان الصهيونيّ الغاشم، كشفتها البرلمانيّة الأمريكيّة في ولاية جورجيا "ديبورا سيلكوكس"، حيث أشارت إلى أنّ القنصليّة الإسرائيليّة طلبت منها تقديم مشروع قانون لمعاقبة حركة "مقاطعة إسرائيل

المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان الوقت- في أعقاب الانفجار المهيب الذي طال مرفأ بيروت في تاريخ 4 اب العام الجاري والذي أدى الى استقالة "حسان دياب" رئيس وزراء الحكومة للنهوض في الشؤون اللبنانية تحت التآمر والضغط من الخارج، تم ترشيح السفير اللبناني في ألمانيا، "مصطفى أديب"، من قبل رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين، بمن فيهم سعد الحريري، كمرشح جديد لرئاسة وزراء هذا البلد، وتم تكليفه رسميا لتشكيل حكومة في لبنان في تاريخ 31 أغسطس...

لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة الوقت- لا هيبة للصهاينة بعد اليوم في وجود المقاومة الفلسطينية على طول الحدود مع الأراضي المحتلة، والاسرائيلي أدرك هذا الأمر، ووصل لقناعة تامة بأن القبة الحديدة التي دفع عليها ملايين الدولارات تحولت إلى "قبة ورقية" أمام صواريخ المقاومة التي تتطور ويزيد...

السعودية غاضبة من ألمانيا.. عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية الوقت- طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا بزعامة المستشارة "أنغيلا ميركل" قد اتفقا في معاهدة الائتلاف في عام 2018 على وقف تصدير السلاح لكل الأطراف المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.

آل سعود.. عجز مشبوه عن دفع رواتب المرتزقة تزامنا مع استمرار الاشتباكات في المناطق المركزية في اليمن شنت مجموعة من العناصر....

أخبار

بعد أفغانستان والعراق.. ترامب بصدد سحب القوات الأميركية من الصومال

بعد أفغانستان والعراق.. ترامب بصدد سحب القوات الأميركية من الصومال

الوقت-قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس دونالد ترامب قد يسحب كل القوات الأميركية

ترامب يقيل المسؤول عن ضمان أمن الانتخابات بسبب نفيه عمليات تزوير الوقت-أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن

بولتون حول تعليقات ترامب: لن أنزل إلى هذا المستوى الوقت-أكّد مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، جون بولتون،

"حزب الله العراق": قصف السفارة الأميركية جاء للتغطية على خسارة ترامب الوقت-أكدت كتائب حزب الله العراق أن عملية القصف التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد

بومبيو يصل إلى فلسطين المحتلة لعقد قمة مع نتنياهو ووزير الخارجية البحريني

ظريف: سننفذ الاتفاق النووي بالكامل إذا رفع بايدن العقوبات الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن إيران ستنفذ الاتفاق النووي بالكامل،

استشهاد 3 جنود وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي على دمشق الوقت-أكد مصدر عسكري سوري استشهاد ثلاثة جنود، وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي

الرئيس الإيراني: مقاومة الشعب في الحرب الاقتصادية أثمرت ووفرت أرضية تحسين الأوضاع الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن مقاومة الشعب الايراني في الحرب الاقتصادية أثمرت ووفرت أرضية تحسين الاوضاع الاقتصادية.

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية الوقت- قالت وكالة "سانا"، إن " الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية، حيث أخرج 120 صهريجا محملا بالنفط المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي".

موقع أمريكي: ترامب قد يتخذ قراراً مفاجئاً يؤدّي إلى تغيير الواقع العسكري في سوريا قبل مغادرته البيت الأبيض الوقت- كشف موقع “اكسيوس” الأمريكي تعيين وزير الدفاع بالوكالة "كريستوفر ميلر" الكولونيل "دوغلاس ماكريغور" في منصب مستشار أول للبنتاغون.

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة والقدس الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا من الضفة والقدس بعد عملية دهم وتفتيش.

سلاح الجو العراقي يدمر مقراً لتنظيم داعش الإرهابي في ديالى الوقت- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم عن استهداف سلاح الجو مقرا لتنظيم داعش الإرهابي في خانقين بمحافظة ديالى.

العراق وإيران تؤكدان التعاون في مكافحة الارهابيين التكفيريين الوقت- اكد قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد طيار عزيز نصير زادة ونظيره العراقي اللواء طيار شهاب جاهد علي، على التعاون في مكافحة الارهابيين التكفيريين وسائر القوى المهددة للأمن المستديم في البلدين.

نواب عراقيون يحمّلون حكومة الكاظمي مسؤولية إبقاء القوات الأمريكية الوقت- حمل نواب عراقيون من مختلف الكتل، حكومة الكاظمي مسؤولية استمرار البقاء الامريكي في العراق وانتهاك السيادة، مشددين على ضرورة تنفيذ القرار البرلماني القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد.

"سي.ان.ان": البنتاغون أصدر "أمر تحذير" لخفض عدد القوات في العراق وأفغانستان الوقت-كشفت وكالة "سي.ان.ان" الأميركيّة، أنّ القادة العسكريّين الأميركيّين "يتوقعون أن يصدر الرئيس دونالد

بايدن يعد بالعودة إلى منظمة الصحة العالمية و"اتفاقية باريس" الوقت-قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه يجب "استعادة القدرة ا

"نيويورك تايمز": ترامب استطلع إمكانية استهداف منشأة نطنز النووية الإيرانية الوقت-أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الإثنين، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تنتهي

"فورين بوليسي": البيت الأبيض يدرس إدراج "الحوثيين" على لائحة الإرهاب الوقت-تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية كمنظمة إرهابية قبل مغادرة ترامب منصبه

مستشار ترامب للأمن القومي يتعهّد بانتقال سلس للسلطة الوقت-تعهّد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي روبرت أوبراين بانتقال سلس للسلطة إلى إدارة جديدة

ماكونيل يحذّر ترامب من تسريع وتيرة الانسحاب من أفغانستان والعراق الوقت-وجّه زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور ميتش ماكونيل

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية

إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية

"اتفاق الرياض" يدخل شتاء بارداً.. هل يتجمّد أم يذوب إلى زوال؟

موقع أمريكي: ترامب قد يتخذ قراراً مفاجئاً يؤدّي إلى تغيير الواقع العسكري في سوريا قبل مغادرته البيت الأبيض

ترامب يقيل المسؤول عن ضمان أمن الانتخابات بسبب نفيه عمليات تزوير

نتنياهو على خطى ترامب؛ هل تعم الفوضى في اسرائيل؟

تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي

بولتون حول تعليقات ترامب: لن أنزل إلى هذا المستوى

بعد أفغانستان والعراق.. ترامب بصدد سحب القوات الأميركية من الصومال

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة والقدس

استشهاد 3 جنود وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي على دمشق

"سي.ان.ان": البنتاغون أصدر "أمر تحذير" لخفض عدد القوات في العراق وأفغانستان

ظريف: سننفذ الاتفاق النووي بالكامل إذا رفع بايدن العقوبات

بومبيو يصل إلى فلسطين المحتلة لعقد قمة مع نتنياهو ووزير الخارجية البحريني

"حزب الله العراق": قصف السفارة الأميركية جاء للتغطية على خسارة ترامب

لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة

السعودية غاضبة من ألمانيا.. عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية

الكرملين: تركيا مخطئة.. ومشاركتها بقوات "سلام" في "كاراباخ" مستبعدة

حملات مواجهة التطبيع تتصاعد مع زيارة وفد صهيونيّ إلى الخرطوم.. هل تنقلب الطاولة على الحكومة السودانيّة؟

آل سعود.. عجز مشبوه عن دفع رواتب المرتزقة

قاليباف: بايدن سيحوّل سياسة الضغط الأقصى إلى "الضغط الذكي" ضد إيران

سلطات الاحتلال ترفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر

لافروف: رفض أمريكا المشاركة في مؤتمر اللاجئين السوريين يشهد على ازدواجية المعايير

توسيع النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي... الأهداف والآليات

وسط إمكانية صدام مع الجنرالات.. ترامب مصمم على تسريع الانسحاب من أفغانستان

تحطم مروحية في سيناء ومقتل 7 مراقبين دوليين

ترامب: الناس لن يقبلوا هذه الانتخابات المزوّرة!

بايدن يفوز في أريزونا...وترامب: هناك سرقة أصوات

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أكثر استعداداً لانتخابات جديدة.. و"أزرق أبيض" أكبر الخاسرين

العمليات العراقية المشتركة تعلن نتائج تطهير جبال مكحول والخانوكة

الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان الإسرائیلي إلى اليوم

لماذا لن تكون أمريكا قوة عظمى في ولاية ترامب الثانية؟

سلطات الصحة الأميركية ترخص استعمال "ريمديسيفير" ضد كوفيد-19

هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام

إنجازات المقاومة الفلسطينية تفنّد أكاذيب الصهاينة وتجعلهم سخرية العالم

الإعلان عن منظومة دفاع جوي إيرانية الصنع تضاهي "أس-300" الروسية

حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22

باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف

غوتيريش ينتقد قادة "العشرين" لعدم وضعهم خطة منسقة ضد كورونا

إحصاء أميركي: أكثر من 70 مليون أدلوا بأصواتهم مبكراً في انتخابات الرئاسة

بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر ستشهد أول انتخابات في تاريخها

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط: موضوع الضم لا يزال قائماً

الخزعلي: نرفض استيلاء السعودية على مساحات من محافظات العراق بحجة الاستثمار

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة

البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

بعد أفغانستان والعراق.. ترامب بصدد سحب القوات الأميركية من الصومال

الأربعاء 2 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
بعد أفغانستان والعراق.. ترامب بصدد سحب القوات الأميركية من الصومال

بعد أفغانستان والعراق.. ترامب بصدد سحب القوات الأميركية من الصومال

الوقت-قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس دونالد ترامب قد يسحب كل القوات الأميركية

مواضيع ذات صلة

ترامب يقيل المسؤول عن ضمان أمن الانتخابات بسبب نفيه عمليات تزوير

بولتون حول تعليقات ترامب: لن أنزل إلى هذا المستوى

"حزب الله العراق": قصف السفارة الأميركية جاء للتغطية على خسارة ترامب

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس دونالد ترامب قد يسحب كل القوات الأميركية من الصومال، في إطار خفض القوات الذي أقرّه من أفغانستان والعراق.

من جهته، حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من الثمن الباهظ لسحب القوات الأميركية، معتبراً أن هناك مخاطر من أن تصبح أفغانستان مرة أخرى منصّة للإرهابيين الدوليين لتخطيط الهجمات وتنظيمها.

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه يمكن لتنظيم داعش إعادة بناء الخلافة الإرهابية في أفغانستان، بعد أن فقدها في سوريا والعراق.

يأتي ذلك بعد إعلان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر، أمس الثلاثاء، تنفيذ أوامر الرئيس ترامب بإعادة تموضع القوات الأميركية وخفضها في أفغانستان والعراق، إلى 2500، وفي العراق إلى 2500 بحلول 15 من كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركيّ ميتش ماكونيل حذّر، أمس الثلاثاء، من تسريع وتيرة الانسحاب، ومن أن "خطة الرئيس ترامب لتسريع سحب قوات بلاده من أفغانستان والعراق سيعطي صورة بأنه رمز لإذلال وهزيمة أميركيّين وانتصار لتنظيمي داعش والقاعدة"، وفق تعبيره.

وسائل إعلام أميركية قالت إن سحب القوات الأميركية من أفغانستان يلقى تأييداً شعبياً يناهز 76%.

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قبل أن يقيله ترامب قبل أسبوع شدد على ضرورة بقاء 4500 جندي أميركي على الأقلّ في أفغانستان إلى أن تبرهن حركة طالبان على أرض الواقع أنّها خفّضت من وتيرة العنف.

وتجري محادثات سلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية بموجب اتفاق تاريخي أبرمته واشنطن مع الحركة وينصّ على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ينس ستولتنبرغ القوات الأميركية في الصومال العراق القاعدة أفغانستان الصومال الولايات المتحدة الأميركية داعش القوات الأميركية في أفغانستان دونالد ترمب القوات الأميركية في العراق

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية
مقاومة شعبية سودانية تتوعد الويل للمطبعين