بولتون حول تعليقات ترامب: لن أنزل إلى هذا المستوى

الوقت-أكّد مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، جون بولتون، في مقابلة مع "سي.أن.أن" أنه لن يتراجع عن قول الحقيقة أمام تعليقات ترامب التي وصفها بأنها "مراهقة وغير رئاسية".

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال ترامب الأحد الماضي، إن "جون بولتون كان أحد الأشخاص الأكثر غباء الذين عملت معهم في الحكومة، رجل متجهم وممل، لم يضف شيئاً للأمن القومي سوى قوله هيا نذهب إلى الحرب، كما نشر بشكل غير قانوني الكثير من المعلومات السرية".

وجاءت تغريدة ترامب بعدما قال بولتون إن الرئيس لن يغادر البيت الأبيض بهدوء، منتقداً رفض الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية وفوز جو بايدن، كما حذّر من خطورة ذلك على الأمن القومي الأميركي، ودعا بولتون قيادات حزبه من الجمهوريين إلى الاعتراف بفوز بايدن.

ورداً على سؤال حول تغريدة ترامب التي وصفه فيها بالغباء، وعمّا إذا كان يعتقد أن قادة الجمهوريين يتجنبون الحديث خوفاً من تغريدات ترامب، قال بولتون: "أعتقد أنهم سيتحدثون وأتمنى أن يحدث ذلك قريباً، وأعتقد أنهم يواجهون المعضلة نفسها التي أواجهها بطريقة ما".

وأضاف "أنا لا أرد على هذه التغريدات المراهقة غير الرئاسية. لن أنزل إلى هذا المستوى". وتابع بالقول: "أعتقد أن عليهم تقوية قلوبهم وتحمل تغريدة أو اثنين من دونالد ترامب على تويتر".

وأكّد بولتون أن الصمت "ليس جيداً على الإطلاق بالنسبة للحزب الجمهوري"، وقال "أفهم أن الناس قلقون بشأن قاعدة الرئيس، تحدثوا إلى قاعدة الرئيس وأخبروهم بالحقيقة. أعتقد أنهم يستطيعون قبولها".