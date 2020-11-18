استشهاد 3 جنود وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي على دمشق

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 2 ربيع الثاني 1442

إخترنا لكم

فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا.. هل يستطيع إضفاء الشرعيّة على نفسه بعدها؟

فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا.. هل يستطيع إضفاء الشرعيّة على نفسه بعدها؟ فضيحة جديدة للكيان الصهيونيّ الغاشم، كشفتها البرلمانيّة الأمريكيّة في ولاية جورجيا "ديبورا سيلكوكس"، حيث أشارت إلى أنّ القنصليّة الإسرائيليّة طلبت منها تقديم مشروع قانون لمعاقبة حركة "مقاطعة إسرائيل

المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان الوقت- في أعقاب الانفجار المهيب الذي طال مرفأ بيروت في تاريخ 4 اب العام الجاري والذي أدى الى استقالة "حسان دياب" رئيس وزراء الحكومة للنهوض في الشؤون اللبنانية تحت التآمر والضغط من الخارج، تم ترشيح السفير اللبناني في ألمانيا، "مصطفى أديب"، من قبل رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين، بمن فيهم سعد الحريري، كمرشح جديد لرئاسة وزراء هذا البلد، وتم تكليفه رسميا لتشكيل حكومة في لبنان في تاريخ 31 أغسطس...

لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة الوقت- لا هيبة للصهاينة بعد اليوم في وجود المقاومة الفلسطينية على طول الحدود مع الأراضي المحتلة، والاسرائيلي أدرك هذا الأمر، ووصل لقناعة تامة بأن القبة الحديدة التي دفع عليها ملايين الدولارات تحولت إلى "قبة ورقية" أمام صواريخ المقاومة التي تتطور ويزيد...

السعودية غاضبة من ألمانيا.. عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية الوقت- طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا بزعامة المستشارة "أنغيلا ميركل" قد اتفقا في معاهدة الائتلاف في عام 2018 على وقف تصدير السلاح لكل الأطراف المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.

آل سعود.. عجز مشبوه عن دفع رواتب المرتزقة تزامنا مع استمرار الاشتباكات في المناطق المركزية في اليمن شنت مجموعة من العناصر....

أخبار

ترامب يقيل المسؤول عن ضمان أمن الانتخابات بسبب نفيه عمليات تزوير

ترامب يقيل المسؤول عن ضمان أمن الانتخابات بسبب نفيه عمليات تزوير

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن

بولتون حول تعليقات ترامب: لن أنزل إلى هذا المستوى الوقت-أكّد مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، جون بولتون،

بومبيو يصل إلى فلسطين المحتلة لعقد قمة مع نتنياهو ووزير الخارجية البحريني

ظريف: سننفذ الاتفاق النووي بالكامل إذا رفع بايدن العقوبات الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن إيران ستنفذ الاتفاق النووي بالكامل،

استشهاد 3 جنود وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي على دمشق الوقت-أكد مصدر عسكري سوري استشهاد ثلاثة جنود، وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي

الرئيس الإيراني: مقاومة الشعب في الحرب الاقتصادية أثمرت ووفرت أرضية تحسين الأوضاع الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن مقاومة الشعب الايراني في الحرب الاقتصادية أثمرت ووفرت أرضية تحسين الاوضاع الاقتصادية.

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية الوقت- قالت وكالة "سانا"، إن " الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية، حيث أخرج 120 صهريجا محملا بالنفط المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي".

موقع أمريكي: ترامب قد يتخذ قراراً مفاجئاً يؤدّي إلى تغيير الواقع العسكري في سوريا قبل مغادرته البيت الأبيض الوقت- كشف موقع “اكسيوس” الأمريكي تعيين وزير الدفاع بالوكالة "كريستوفر ميلر" الكولونيل "دوغلاس ماكريغور" في منصب مستشار أول للبنتاغون.

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة والقدس الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا من الضفة والقدس بعد عملية دهم وتفتيش.

سلاح الجو العراقي يدمر مقراً لتنظيم داعش الإرهابي في ديالى الوقت- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم عن استهداف سلاح الجو مقرا لتنظيم داعش الإرهابي في خانقين بمحافظة ديالى.

العراق وإيران تؤكدان التعاون في مكافحة الارهابيين التكفيريين الوقت- اكد قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد طيار عزيز نصير زادة ونظيره العراقي اللواء طيار شهاب جاهد علي، على التعاون في مكافحة الارهابيين التكفيريين وسائر القوى المهددة للأمن المستديم في البلدين.

نواب عراقيون يحمّلون حكومة الكاظمي مسؤولية إبقاء القوات الأمريكية الوقت- حمل نواب عراقيون من مختلف الكتل، حكومة الكاظمي مسؤولية استمرار البقاء الامريكي في العراق وانتهاك السيادة، مشددين على ضرورة تنفيذ القرار البرلماني القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد.

"سي.ان.ان": البنتاغون أصدر "أمر تحذير" لخفض عدد القوات في العراق وأفغانستان الوقت-كشفت وكالة "سي.ان.ان" الأميركيّة، أنّ القادة العسكريّين الأميركيّين "يتوقعون أن يصدر الرئيس دونالد

بايدن يعد بالعودة إلى منظمة الصحة العالمية و"اتفاقية باريس" الوقت-قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه يجب "استعادة القدرة ا

"نيويورك تايمز": ترامب استطلع إمكانية استهداف منشأة نطنز النووية الإيرانية الوقت-أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الإثنين، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تنتهي

"فورين بوليسي": البيت الأبيض يدرس إدراج "الحوثيين" على لائحة الإرهاب الوقت-تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية كمنظمة إرهابية قبل مغادرة ترامب منصبه

مستشار ترامب للأمن القومي يتعهّد بانتقال سلس للسلطة الوقت-تعهّد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي روبرت أوبراين بانتقال سلس للسلطة إلى إدارة جديدة

ماكونيل يحذّر ترامب من تسريع وتيرة الانسحاب من أفغانستان والعراق الوقت-وجّه زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور ميتش ماكونيل

إعلام إسرائيلي: مسؤولان عسكريان إسرائيليان التقيا "متمردين" سوريين الوقت-كشفت قناة "كان" الإسرائيلية تفاصيل لقاء رئيس شعبة الاستخبارات الحالي تامير هايمان

رتل أمريكي ينسحب من الحسكة باتجاه العراق الوقت- شوهد رتل جديد تابع للقوات الأمريكية المتمركز في الأراضي السورية وهو يغادر باتجاه العراق.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

موقع أمريكي: ترامب قد يتخذ قراراً مفاجئاً يؤدّي إلى تغيير الواقع العسكري في سوريا قبل مغادرته البيت الأبيض

العراق وإيران تؤكدان التعاون في مكافحة الارهابيين التكفيريين

"فورين بوليسي": البيت الأبيض يدرس إدراج "الحوثيين" على لائحة الإرهاب

سلاح الجو العراقي يدمر مقراً لتنظيم داعش الإرهابي في ديالى

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة والقدس

الرئيس الإيراني: مقاومة الشعب في الحرب الاقتصادية أثمرت ووفرت أرضية تحسين الأوضاع

أبطال اليمن ينتصرون... حصون تحالف العدوان تنهار في اليمن + صور

فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا.. هل يستطيع إضفاء الشرعيّة على نفسه بعدها؟

بولتون حول تعليقات ترامب: لن أنزل إلى هذا المستوى

استشهاد 3 جنود وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي على دمشق

ظريف: سننفذ الاتفاق النووي بالكامل إذا رفع بايدن العقوبات

نواب عراقيون يحمّلون حكومة الكاظمي مسؤولية إبقاء القوات الأمريكية

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية

تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي

إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية

لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة

حماس: ما زالت صيحات المغاوير من نخبة المقاومة الفلسطينية يتردد صداها

الجيش السوري يستعيد نقطة المراقبة التركية في "معرحطاط" بمعرة النعمان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة والقدس المحتلتين

تحطم مروحية في سيناء ومقتل 7 مراقبين دوليين

في الذكرى الأولى لاغتيال القيادي الكبير في سرايا القدس.. الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية

حملات مواجهة التطبيع تتصاعد مع زيارة وفد صهيونيّ إلى الخرطوم.. هل تنقلب الطاولة على الحكومة السودانيّة؟

تحدثت عن تدمير زورقين... الرياض: تعرض محطة نفطية في جيزان لهجوم

العمليات العراقية المشتركة تعلن نتائج تطهير جبال مكحول والخانوكة

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أكثر استعداداً لانتخابات جديدة.. و"أزرق أبيض" أكبر الخاسرين

بعد 32 عاماً على "وثيقة الاستقلال".. الفلسطينيون بلا وطن

نيبينزيا: اقتربنا من تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية

الدفاع الروسية تعلن استئناف خروج النازحين السوريين من مخيم الركبان

السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين.. هل تنافسها في الإجرام؟

انطلاق مؤتمر عودة اللاجئين السوريين في العاصمة السورية دمشق

ماهر الأخرس يقاوم من سرير المرض.. إضراب في سبيل الحرية

إنجازات المقاومة الفلسطينية تفنّد أكاذيب الصهاينة وتجعلهم سخرية العالم

البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟

سلطات الصحة الأميركية ترخص استعمال "ريمديسيفير" ضد كوفيد-19

إحصاء أميركي: أكثر من 70 مليون أدلوا بأصواتهم مبكراً في انتخابات الرئاسة

مصدر عراقي: القوات الأمريكية تغض النظر عن تحركات فلول "داعش" الارهابية

كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟

الإعلان عن منظومة دفاع جوي إيرانية الصنع تضاهي "أس-300" الروسية

لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع

باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف

اهتمام إسرائيلي بحديث الحوثي إلى "الميادين" حول التطبيع وإيران

من الشرق الأوسط إلی شرق المتوسط... ساحات صراع بين أردوغان وابن زايد

السعودية تدفع لأميركا تعويضات لتسريع التطبيع بين السودان و"إسرائيل"

الاقتصاد الصيني يعاود الانتعاش

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

استشهاد 3 جنود وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي على دمشق

الأربعاء 2 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
استشهاد 3 جنود وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي على دمشق

استشهاد 3 جنود وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي على دمشق

الوقت-أكد مصدر عسكري سوري استشهاد ثلاثة جنود، وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي

مواضيع ذات صلة

موقع أمريكي: ترامب قد يتخذ قراراً مفاجئاً يؤدّي إلى تغيير الواقع العسكري في سوريا قبل مغادرته البيت الأبيض

"أكسيوس": ترامب قد يتخذ قراراً يغيّر الواقع العسكري في سوريا

الجيش الأمريكي يسحب 50 جنديا من شرقي سوريا نحو العراق

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أكد مصدر عسكري سوري استشهاد ثلاثة جنود، وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق.

وأضاف المصدر العسكري لوكالة سانا الرسمية السورية، أن العدوان الجوي الإسرائيلي جاء من جهة الجولان السوري المحتل، على المنطقة الجنوبية، وقد تصدّت له الدفاعات الجوية، وأسقطت عدداً من الصواريخ.

وفي آخر شهر آب/أغسطس الماضي، تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف إسرائيلية بالصواريخ من فوق منطقة جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري المحتل. وأسفر القصف عن ارتقاء شهداء عسكريون ومدنيون في الاعتداء الإسرائيلي على سوريا ليلاً.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها الدفاعات الجوية السورية لإعتداءات خارجية، ففي وقت سابق، أفادت سانا بأن الدفاعات السورية تصدّت لأهداف معادية أيضاً في سماء العاصمة دمشق.

وسبق لدمشق أن تعرضت لأكثر من استهداف خلال الأشهر الماضية جميعها من "إسرائيل" ففي 27 من نيسان/أبريل الماضي، ذكرت "سانا" أن "العدوان الإسرائيلي تمّ من فوق الأراضي اللبنانية، وتم إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها لأهدافها".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الجيش السوري دمشق الجولان المحتل سوريا وكالة سانا عدوان إسرائيلي على سوريا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية
مقاومة شعبية سودانية تتوعد الويل للمطبعين