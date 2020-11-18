استشهاد 3 جنود وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي على دمشق

الوقت-أكد مصدر عسكري سوري استشهاد ثلاثة جنود، وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق.

وأضاف المصدر العسكري لوكالة سانا الرسمية السورية، أن العدوان الجوي الإسرائيلي جاء من جهة الجولان السوري المحتل، على المنطقة الجنوبية، وقد تصدّت له الدفاعات الجوية، وأسقطت عدداً من الصواريخ.

وفي آخر شهر آب/أغسطس الماضي، تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف إسرائيلية بالصواريخ من فوق منطقة جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري المحتل. وأسفر القصف عن ارتقاء شهداء عسكريون ومدنيون في الاعتداء الإسرائيلي على سوريا ليلاً.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها الدفاعات الجوية السورية لإعتداءات خارجية، ففي وقت سابق، أفادت سانا بأن الدفاعات السورية تصدّت لأهداف معادية أيضاً في سماء العاصمة دمشق.

وسبق لدمشق أن تعرضت لأكثر من استهداف خلال الأشهر الماضية جميعها من "إسرائيل" ففي 27 من نيسان/أبريل الماضي، ذكرت "سانا" أن "العدوان الإسرائيلي تمّ من فوق الأراضي اللبنانية، وتم إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها لأهدافها".