الرئيس الإيراني: مقاومة الشعب في الحرب الاقتصادية أثمرت ووفرت أرضية تحسين الأوضاع

الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن مقاومة الشعب الايراني في الحرب الاقتصادية أثمرت ووفرت أرضية تحسين الاوضاع الاقتصادية.

وخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي أكد روحاني أولوية اعداد لائحة الميزانية على اساس الحقائق الاقتصادية بهدف الاستمرار في برامج تحقيق التنمية في البلاد وتحسين الاوضاع المعيشية خاصة لفئات ذوي الدخل المنخفض.

واضاف، ان مقاومة الشعب الايراني في ظل الحرب الاقتصادية خلال اكثر من العامين أثمرت ووفرت ارضية تحسين الاوضاع الاقتصادية، قائلا، رغم الاضرار البالغة التي تكبدها الاقتصاد الايراني بفعل العقوبات الا ان الحكومة الايرانية لم تسمح لمن فرض هذه العقوبات بتحقيق اغراضهم.

وتابع، نظراً الى الاهداف المحددة في لائحة الميزانية ووفقا لبرامج الحكومة نأمل ان تتحرك الاوضاع الاقتصادية نحو التحسن.