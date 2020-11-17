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أخبار

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية

الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية
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الوقت- قالت وكالة "سانا" إن " الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية، حيث أخرج 120 صهريجا محملا بالنفط المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي".

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر محلية في القامشلي إن “قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلا مؤلفا من 70 صهريجا محملا بالنفط المسروق عبر طريق محطة حمزة بيك الحدودية مع العراق”.

ولفتت الوكالة أن “رتلا آخر مؤلفا من 50 صهريجا تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي خرج من بلدة رميلان محملا بالنفط المسروق من الآبار التي يحتلها في سورية متجها إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي”.

وأشارت "سانا"، "أن قوات الاحتلال الأمريكي تسيطر بالتواطؤ مع ميليشيا (قسد) على غالبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بهدف سرقتها وأدخلت على مدى الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى محيط آبار النفط".

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القامشلي قوات الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري الحدود مع العراق

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