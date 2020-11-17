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أخبار

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة والقدس

الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة والقدس
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الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا من الضفة والقدس بعد عملية دهم وتفتيش.

واعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحيم فرج سلهب (32 عاما) من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم.

كما اعتقلت فلسطينين من بيرزيت شمال رام الله وهما: يوسف هوشة ويعاد أبو عياش.

ومن الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم أسير محرر، وهم: الأسير المحرر خليل الفروخ (26 عاما) من بلدة سعير، ومحمود حماد اشريتح من بلدة يطا جنوبا أثناء مروره على حاجز الكونتينر، كما اعتقلت شابين مصطفى فهمي عبد الحميد زعاقيق (17 عاما)، ومحمود شوكت عبد الرحمن علقم (18 عاما)، وذلك بعد استدعائهما من قبل مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق "عصيون".

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نايف خليل حمامرة من بلدة جبع جنوب جنين.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من بلدة العيسوية وهم: مجد مروان داري، ومحمد عماد داري، ووديع أبو الحمص، ومحمود غريب، عقب دهم منازلهم في البلدة، وتفتيشها.

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