العراق وإيران تؤكدان التعاون في مكافحة الارهابيين التكفيريين

الوقت- اكد قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد طيار عزيز نصير زادة ونظيره العراقي اللواء طيار شهاب جاهد علي، على التعاون في مكافحة الارهابيين التكفيريين وسائر القوى المهددة للأمن المستديم في البلدين.

وفي اطار اللقاءات والمحادثات بين اعضاء الوفد العسكري العراقي رفيع المستوى الزائر لطهران مع نظرائهم الايرانيين، التقى قائد القوة الجوية العراقية اللواء طيار شهاب جاهد علي مع قائد القوة الجوية الايرانية العميد طيار عزيز نصير زادة، في مقر قيادة الاركان لهذه القوة، حيث جرى البحث حول مجالات التعاون الثنائي والاقليمي.

واشار الجانبان خلال اللقاء الى وجود مجالات للتعاون المشترك في المجالات العملانية والتقنية وتصليح وصيانة منظومات الطيران للطائرات الماهولة والمسيرة وتدريب الكوادر البشرية، واكدا على التعاون الثنائي البناء.

من المحاور الاخرى التي تم البحث حولها بين الجانبين؛ التعاون وتضافر الجهود العملانية في مكافحة القوى التكفيرية الارهابية وسائر القوى المهددة للامن المستديم في البلدين.