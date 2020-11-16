الكاظمي: الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة

الوقت- أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة.

وقال الكاظمي، خلاله ترأسه الجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة، إن انعقاد مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة يعد مبادرة جديدة لأول مرة في الحكومات المتعاقبة، وسيعقد بشكل دوري شهري.

وأضاف أن المجلس يهدف الى التواصل مع الجهات والهيئات، لتذليل العقبات والتحديات والصعوبات والمداولة واتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب الى مجلس الوزراء للتصويت عليه.

وأشار الكاظمي إلى أن الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة وهناك من يحاول وضع العقبات أمامها.

وتابع أن هناك تحديات كبيرة تواجه البلد، ونبذل جهودا على مدار الساعة لتجاوزها ووضع البلد على الطريق الصحيح.