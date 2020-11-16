الشرطة الإماراتية تعتقل إسرائيليين اثنين.. ما السبب؟

الوقت- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الشرطة الإماراتية اعتقلت إسرائيليين اثنين، اليوم اثنين؛ للاشتباه بتصويرهما منشأة حكومية في إمارة دبي، وجرى تحويلهما للتحقيق.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مصادر في الجالية اليهودية بدبي، أنه جرى اعتقال الإسرائيليين الاثنين في إمارة دبي بتهمة قيامهما بتصوير منشأة حكومية، وأن وزارة خارجية الاحتلال ما زالت تحقق في القضية.

وأعرب رئيس الجالية اليهودية في الإمارات سولي وولف، للصحيفة عن أمله في ألا تتكرر مثل هذه الحالات، مضيفاً: "الإمارات ترحب بالإسرائيليين بالحب والحنان، ولا نريد أن نرى سلوكاً غير لائق من الإسرائيليين في الإمارات".

وقالت الصحيفة، إن عدداً لا بأس به من الإسرائيليين يوجد حالياً في دولة الإمارات، حتى قبل سريان قرار الإعفاء من التأشيرة بين الجانبين؛ حيث دخل عديد من الإسرائيليين بدعوات من مسؤولين رسميين في الدولة أو بجوازات سفر أجنبية.

من جهتها، نفت القيادة العامة لشرطة دبي ما تم تداوله بخصوص اعتقال شخصين من الجنسية الإسرائيلية في الإمارة.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في "تويتر"، أن القيادة العامة لشرطة دبي تؤكد أن "هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة".

وصدَّقت الحكومة الإماراتية، مطلع نوفمبر الجاري، على قرار إعفاء الزوّار من البلدين من تأشيرات الدخول، وذلك تفعيلاً لاتفاق تطبيع العلاقات الموقّع منتصف سبتمبر الماضي.

وطبّعت الإمارات علاقاتها مع كيان الاحتلال رغم التنديد العربي والإسلامي الشعبي الواسع، ومنذ ذلك الحين أقام اليهود احتفالات وفعاليات دينية في قلب العاصمة الإماراتية، وأصبح وجودهم هناك أمراً روتينياً.