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  الإثنين 30 ربيع الاول 1442

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أخبار

الامم المتحدة ترسل شحنات من الأدوية والأغذية الفاسدة لأطفال اليمن

الإثنين 30 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
الامم المتحدة ترسل شحنات من الأدوية والأغذية الفاسدة لأطفال اليمن
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الوقت- تتحفظ السلطات المختصة في ميناء الحديدة غربي اليمن على أكثر من ثلاثمائة وست وعشرين حاوية تضم شحنات من الأدوية والأغذية الفاسدة تابعةً لبرنامج الغذاء العالمي لحينِ إعادتها الى البلد المنشأ.

مئات النازحين من الاطفال والنساء وكبار السن في مخيمات محافظة الحديدة، بلا طعام ولا شراب منذ ما يقارب الخمسة اشهر، حسب إفادة النازحين المتضررين، الامر الذي اوقف السلطة المحلية في الحديدة، في حالة استغراب واندهاش من عمل المنظمات الانسانية .

انتهاء فترة صلاحية الحمولات الاغاثية المختلفة، دعت مكاتب الجمارك والجودة بالميناء، وهيئة تنسيق الشؤون الانسانية بالمحافظة، الى التحفظ على ما يزيد عن ثلاثمائة وستة وعشرين حاوية، تضم اصناف غير قابلة للاستخدام الادمي، والذي تطلب منا اعطاء برنامج الغذاء العالمي، فرصة للرد على اتهامات التلاعب بحياة الناس، وقتلهم بالمواد المنتهية.

حالة من الغضب يعيشها الشارع اليمني، جراء دخول هذه السفن الاغاثية التابعة للأمم المتحدة، بمساعدات عاجلة وطارئة منتهية الصلاحية، للحد من اسوء ازمة انسانية عرفها العالم.

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أدوية منتهية الصلاحية مساعدات منتهية الصلاحية المساعدات لليمن مساعدات الامم المتحدة لليمن نازحي اليمن

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