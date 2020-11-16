صحيفة إسرائيلية: وفد أمني للكيان سيزور الخرطوم خلال أيام

الوقت- في الوقت الذي لم تذكر فيه وسائل الاعلام العبرية سبب تأجيل الزيارة التي كان من المفترض أن يقوم بها وفد من كيان الاحتلال يوم أمس الاحد للسودان، فان صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية اليوم الاثنين نقلت عن مسؤولين في الكيان الاسرائيلي قولهم إن وفدا أمنيا للكيان سيزور الخرطوم خلال أيام، لبحث اتفاقات تعاون أمني مع السودان.

وقال مصدر في مجلس وزراء الكيان الإسرائيلي إن "ماعوز" مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لشؤون العالم العربي وأحد عملاء الشاباك، سيترأس الوفد.

ويعتقد أن ماعوز هو المسؤول الذي اختاره نتانياهو لإدارة ملف العلاقة مع السودان، وكان قد زار الخرطوم في اليوم السابق لإعلان البدء في إقامة العلاقات الشهر الماضي، لوضع التفاصيل النهائية للاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفدا فنيا اقتصاديا ثانيا سيصل إلى الخرطوم خلال أسابيع، بعد أن كان مقررا وصوله الأحد، لكنه تأجل لأسباب غير معلومة.

ووفقا للصحيفة، فسيركز الوفد الثاني على القضايا الاقتصادية بما في ذلك المياه والزراعة، في إطار التحرك المعلن الشهر الماضي نحو تأسيس العلاقات بين إسرائيل والسودان.

ويسعى الكيان الاسرائيلي الى الايحاء بأن جميع الدول العربية والاسلامية على استعداد لاقامة علاقات سياسية واقتصادية معه، بينما يواجه التطبيع رفضا شعبيا واسعا، في الوقت الذي تمارس فيه الادارة الاميركية ضغوطا واسعة ضد الدول العربية والاسلامية التي ترفض التطبيع.