إعلام إسرائيلي: اجتماع وزراء خارجية "إسرائيل" والبحرين وأميركا قريباً في القدس

الوقت-كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماع قمة سيعقد بين "إسرائيل" والبحرين والولايات المتحدة، يوم الأربعاء، في مدينة القدس المحتلة.

وتوقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يشارك في الاجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.

ووفق الإعلام الإسرائيلي صرّح من مكتب نتنياهو أن "وزير الخارجية غابي أشكنازي سيدعى أيضاً للمشاركة في الاجتماع الثلاثي".

الإعلام الإسرائيلي تحدث عن أنه تمّ بذل "جهد لاستكمال اتفاق الطيران بحلول يوم الأربعاء الذي سيسمح برحلات جوية مباشرة بين البحرين وإسرائيل والتوقيع عليه خلال الاجتماع الثلاثي"، مشيراً إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان سيتم توقيع على اتفاقيات إضافية، حيث من المتوقع في ختام الاجتماع الثلاثي، القيام بتصريحات لوسائل الإعلام".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يأتي هذا الاجتماع استمراراً لمراسم التوقيع على الإعلان المشترك لإقامة "علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والبحرين في المنامة قبل أسابيع قليلة".

وسيصل الوفد البحريني إلى الأراضي المحتلة، الأربعاء، حيث سيضم الوفد أيضاً وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وفق الإعلام الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي "على الرغم من الحداد الوطني في البحرين على وفاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة".

وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه "من المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال زيارة الوفد البحريني افتتاح سفارتين في القدس والمنامة".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن "وزير الخارجية غابي أشكنازي كان بعث برسالة إلى نظيره البحريني بطلب رسمي لفتح سفارة إسرائيلية في المنامة، وحتى الآن لم يرد أي رد رسمي من المنامة، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الزيارة".