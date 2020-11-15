قاليباف: بايدن سيحوّل سياسة الضغط الأقصى إلى "الضغط الذكي" ضد إيران

الوقت-قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن الانتخابات في أميركا وما رافقها من أحداث كشفت عن المشاكل هناك.

وفي تصريح له، أوضح قاليباف أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيحوّل سياسة الضغط الأقصى إلى سياسة "الضغط الذكي" ضد الشعب الإيراني، مضيفاً أنه "في أفضل الحالات، لن يختلف بايدن عن أوباما واضع العقوبات القاسية ضد إيران".

كما أشار إلى أنه يجب ألا تكون حياة الشعب الإيراني مرهونة بمن يصل إلى البيت الأبيض.

ومنذ أيام، أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده تحبذ دوماً التواصل البناء مع العالم.

وقال إن على الإدارة الأميركية الجديدة "أن تصحح أخطاء" الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن "سياسات ترامب المسيئة جداً والخاطئة لم ترفض من شعوب العالم فقط، بل من الشعب الأميركي أيضاً".

من جهته، قال المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، تعقيباً على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، إنه و"بمعزل عن النتائج، الانحدار السياسي والأخلاقي للنظام الأميركي بات واضحاً".

يُذكر أن نتائج جميع الولايات الأميركية ظهرت، حيث قالت وسائل إعلام أميركية، إن الديمقراطي جو بايدن، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية فاز بولاية جورجيا ليحصل بذلك على 306 من أصوات المجمع الانتخابي (538).

وفاز الرئيس دونالد ترامب المنتهية بولاية نورث كارولاينا وحصل على 232 من أصوات المجمع الانتخابي.