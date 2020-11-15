نتنياهو يصف بينيت بـ"الكلب الصغير" في تسجيل مُسرّب والأخير يردّ

الوقت-نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مكالمة هاتفية مسجلة تعود إلى عام 2018، بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأقرب مستشاريه، يُسمع فيها نتنياهو وهو يصف حليفه بصفات بذيئة.

ووفق التسجيل وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس تحالف "يمينا" نفتالي بينيت بـ"الكلب الصغير"، في مكالمة هاتفية مُسربة.

وأعطى أحد أبرز المقربين من نتنياهو سابقاً نير حيفتس، محققي الشرطة الإسرائيلية، تسجيلات مكالماته الهاتفية مع نتنياهو.

وتعود المكالمة إلى شباط/فبراير 2018. بعد أن انتقد بينيت، الذي كان وزيراً آنذاك في حكومة نتنياهو، انتقده على نطاق واسع، في قضايا الفساد ضده، فاتصل حيفتس بنتنياهو بعد هذه الانتقادات.

وقال حيفتس لنتنياهو في المكالمة "تبين أن بينيت عديم القيمة"، فرد عليه نتنياهو: "نعم. حسناً، إنه كلب صغير"، قائلاً "إنه غبي"، وهي عبارة أيدها نتنياهو.

كما قالت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، إنها ستبث التسجيلات الكاملة الاثنين، مشيرةً إلى أن هناك تسجيلات يتحدث بها نتنياهو وحيفتس عن وزراء سابقين في حكومة نتنياهو آنذاك: أيليت شاكيد وموشيه كحلون، وخصمه السياسي يائير لابيد.

واتسمت العلاقة بين نتنياهو وبينيت في الفترة الأخيرة بشيء من الفتور، وفق الإعلام الإسرائيلي، وصلت ذروتها بعدم دخول بينيت إلى حكومة نتنياهو الحالية.

ويعمل بينيت حالياً على تهديد زعامة نتنياهو لمعسكر اليمين، ذلك أن استطلاعات الرأي تُظهر احتدام المنافسة بين حزبيهما: "الليكود" و"يمينا".

في المقابل، رد رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينت، على التسجيلات، مغرداً "الهجمات الشخصية لنتنياهو لا تضرني، لكن اعتباراته الشخصية تضر بنا جميعاً، سبق في شهر آذار/مارس الماضي أن قدمت إلى الحكومة خطة عمل مفصلة لمحاربة كورونا من خلال تقليل الأضرار بالأعمال، وسبب اختيار نتنياهو عدم تنفيذ الخطة التي قدمتها هي فقط الاعتبارات الشخصية السياسية".