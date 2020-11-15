مؤتمر اللاجئين وأبعاده في الداخل والخارج

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 29 ربيع الاول 1442

إخترنا لكم

حملات مواجهة التطبيع تتصاعد مع زيارة وفد صهيونيّ إلى الخرطوم.. هل تنقلب الطاولة على الحكومة السودانيّة؟

حملات مواجهة التطبيع تتصاعد مع زيارة وفد صهيونيّ إلى الخرطوم.. هل تنقلب الطاولة على الحكومة السودانيّة؟ بعد نجاح السودانيين في تشكيل جبهة ضد التطبيع مع الكيان الصهيونيّ الغاشم، أطلقوا حملة لجمع مليون توقيع ضد تلك المسألة، ولاقت تفاعلاً واسعاً في الأوساط السودانيّة

السعودية والتدخل في الشأن اللبناني الوقت- التركيبة السياسية اللبنانية ومنذ العام 2011 لم تعد تروق للسعودية التي تريد أن يكون لها الكلمة العليا في لبنان، ولكن الظروف تغيرت في ظل بروز قوى لا يمكن تجاوزها، والأهم من هذا أنها جزء لا يتجزأ من التركيبة اللبنانية وبالتالي لا يمكن حذفه...

لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع الوقت- في مطلع الصيف الحالي انطلقت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومُخطّط الضم، ويقود هذه الحملة أكثر من 600 شخصية أكاديمية فلسطينية ولبنانية، تعمل ليل نهار على مكافحة المشروع الاستيطاني الكولونيالي سواء من خلال التعبئة...

الحكومة السودانيّة في دائرة اللهب.. تشكيل جبهة من 28 حزباً وتكتلاً لمقاومة التطبيع نجحت الاتصالات السياسيّة والمجتمعيّة في السودان بتشكيل جبهة ضد التطبيع مع الكيان الصهيونيّ الغاصب، حيث أعلنت أحزاب سياسيّة ومنظمات أهليّة وتكتلات إعلاميّة وشبابيّة وعلماء

الكيان الإسرائيلي يتمدد في القارة الإفريقيّة.. لماذا عبر إثيوبيا؟ يواصل الكيان الصهيونيّ تمدده في إفريقيا وخاصة في إثيوبيا حيث اتفق الطرفان، الجمعة المنصرم، على العمل المشترك في قطاع المعلومات والأمن وما ادعوا أنّه "مكافحة الإرهاب" بالمنطقة،

أخبار

ائتلاف 14 فبراير البحريني يصدر بياناً.. هذا ما جاء فيه

ائتلاف 14 فبراير البحريني يصدر بياناً.. هذا ما جاء فيه

الوقت- اصدر ائتلاف 14 فبراير البحريني، بيانا اكد فيه ان شعب البحرين يستحقُّ نظامًا حديثًا عادلاً يُنهي عقودًا طويلة من الاستبداد والديكتاتوريّة .

مجلس الشورى الاسلامي الايراني: نؤمن بعمق بانه لا ينبغي ربط القضايا المعيشية بخسارة او فوز احد الوقت- قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "رغم اننا مسرورون لهزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية الاميركية، لكننا نؤمن بعمق بانه لا يمكن ولا ينبغي ربط قضايا الشعب المعيشية في البلاد بخسارة او فوز احد في البيت الابيض".

الجيش الأمريكي يسحب 50 جنديا من شرقي سوريا نحو العراق الوقت- سحب الجيش الأمريكي عدد من آلياته وجنوده من شرقي سوريا باتجاه إقليم شمال العراق.

شركة النفط اليمنية تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية في صنعاء الوقت- أعلن فرع شركة النفط بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء، انتهاء ازمة المشتقات النفطية بالأمانة، مشيرا الى توزيع 14 مليون لتر من مادتي البنزين والديزل خلال الأيام الماضية.

الاحتلال الصهيوني يقصف ثلاثة مواقع في قطاع غزة الوقت- قصفت قوات الاحتلال الصهيوني، عبر طيرانها الحربي ومدفعيتها، فجر الأحد، ثلاثة مواقع في قطاع غزة.

شؤون الأسرى في اليمن: جاهزون لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق تبادل الأسرى الوقت- أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن "عبدالقادر المرتضى"، جهوزية الطرف الوطني لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان بشأن تبادل الأسرى.

الحكومة التونسية تؤكد دعمها الثابت والمبدئي لحقوق الشعب الفلسطيني الوقت- أكدت الجمهورية التونسية، إيمانها الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية والنضالات الطويلة للشعب الفلسطيني، ودعمها الثابت والمبدئي لحقوقه غير القابلة للتصرف والتي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في نزاع ناغورنو كاراباخ الوقت-أقرّت أرمينيا، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 2300 من جنودها في

إيران: مستعدون لتلبية احتياجات القوات المسلحة العراقية الوقت-أعرب وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، عن استعداده، في سياق

بومبيو يصل باريس للقاء ماكرون بعيداً من الإعلام الوقت-وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى باريس، اليوم السبت، حيث م

وزير الدفاع الأميركي الجديد لجنوده: حان وقت العودة إلى الوطن الوقت-أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة الجديد، كريستوفر ميلر، عزمه تسريع سحب القوات الأميركية

الدفاع الروسية تعلن استئناف خروج النازحين السوريين من مخيم الركبان الوقت- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس عن استئناف عملية خروج النازحين من مخيم الركبان على حدود الأردن مع سوريا.

حماس: زيارة بومبيو للمستوطنات "عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني" الوقت- وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المزمعة إلى مستوطنات في الضفة الغربية بـ"العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني"

حماس: علينا تكوين تجمع عالمي يكون لديه القدرة لاستنهاض القوى الحية في العالم الوقت- دعا القيادي في حركة "حماس" بالضفة الغربية عبد الجبار جرار إلى تكوين تجمع عالمي يكون لديه القدرة لاستنهاض القوى الحية في العالم؛ لدعم القضية الفلسطينية، ووقف التغول الأمريكي والصهيوني على الحقوق الفلسطينية.

الرئيس الإيراني: سنتخذ اجراءات جديدة بدءاً من السبت المقبل لمكافحة كورونا الوقت- اعلن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بانه سيتم بدءا من يوم السبت القادم تنفيذ خطة تتضمن فرض قيود عامة في انحاء البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

مصلحة الجمارك الايرانية: الحجم التجاري الايراني الاوروبي يسجل نحو 8.9 مليارات دولار الوقت- اعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية عن تسجيل حجم التجارة الخارجية مع أوروبا واقع 8مليارات و807 ملايين و879 الف دولار في 7 شهور فترة 20 آذار حتى 20 تشرين الاول 2020.

المتحدث باسم بعثة ايران في الامم المتحدة: الضغوط القصوى على إيران ستزيد من عزلة أمريكا الوقت- رفض المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة علي رضا ميريوسفي ، مزاعم إليوت أبرامز الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران ، وقال إن استمرار سياسة الضغوط القصوى الفاشلة على إيران ستقود إلى مزيد من العزلة لأمريكا.

الخارجية الإيرانية تنفي بشدة مزاعم اغتيال أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في طهران الوقت- نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، بشدة مزاعم صحيفة نيويورك تايمز حول اغتيال أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في إيران من قبل الكيان الصهيوني.

بعد كلام بومبيو عن تايوان.. الصين تهدد بـ"هجوم مضاد" الوقت-قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن بكين سترد

وسط إمكانية صدام مع الجنرالات.. ترامب مصمم على تسريع الانسحاب من أفغانستان الوقت-عين دونالد ترامب موالين له في مناصب مهمة في البنتاغون

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بومبيو يصل باريس للقاء ماكرون بعيداً من الإعلام

إيران: مستعدون لتلبية احتياجات القوات المسلحة العراقية

الجيش الأمريكي يسحب 50 جنديا من شرقي سوريا نحو العراق

شؤون الأسرى في اليمن: جاهزون لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق تبادل الأسرى

مؤتمر اللاجئين وأبعاده في الداخل والخارج

أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في نزاع ناغورنو كاراباخ

الاحتلال الصهيوني يقصف ثلاثة مواقع في قطاع غزة

البحرين تتنفس الصعداء بعد موت أمير القمع والفساد

وزير الدفاع الأميركي الجديد لجنوده: حان وقت العودة إلى الوطن

ائتلاف 14 فبراير البحريني يصدر بياناً.. هذا ما جاء فيه

حملات مواجهة التطبيع تتصاعد مع زيارة وفد صهيونيّ إلى الخرطوم.. هل تنقلب الطاولة على الحكومة السودانيّة؟

شركة النفط اليمنية تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية في صنعاء

الحكومة التونسية تؤكد دعمها الثابت والمبدئي لحقوق الشعب الفلسطيني

ترامب استمات في خدمة اليهود... والمقابل حرمانه من الرئاسة!

"أزمة الصحراء الغربية".. ما الذي تريده الإمارات من الانغماس فيها؟

لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع

باسيل رداً على العقوبات الأميركية: هل أنا إرهابي أو فاسد لمجرد أني لا أوافق سياستكم؟

قانون الانتخابات العراقي الجديد بين مؤيد ومعارض.. هل يقدم للعراق حلولاً؟

حماس: ما زالت صيحات المغاوير من نخبة المقاومة الفلسطينية يتردد صداها

بايدن ماضٍ في استعداداته للرئاسة.. وترامب: الانتخابات مسروقة!

سورية فلاديمير بوتين الرئيس الاسد الرئيس بوتين مؤتمر اللاجئين السوريين

عبداللهيان: اغتيال الجنرال سليماني كان خطأ استراتيجياً للبيت الابيض

أمريكا... استراتيجية حرب الفيروسات

اجتماع مرئي بين الكاظمي وابن سلمان.. هذا ما جاء فيه

"رويترز" تستعرض أسباب "تمهل" السعودية في المباركة لبايدن

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة والقدس المحتلتين

لافروف: رفض أمريكا المشاركة في مؤتمر اللاجئين السوريين يشهد على ازدواجية المعايير

سلسلة غارات على مارب والجوف وصعدة يشنها طيران العدوان السعودي الأمريكي

الحكومة السودانيّة في دائرة اللهب.. تشكيل جبهة من 28 حزباً وتكتلاً لمقاومة التطبيع

بوليفيا: وسط احتفالات شعبية.. لويس آرسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً

إنجازات المقاومة الفلسطينية تفنّد أكاذيب الصهاينة وتجعلهم سخرية العالم

أيام عصيبة تعيشها أمريكا... هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟

سلطات الصحة الأميركية ترخص استعمال "ريمديسيفير" ضد كوفيد-19

من هو البروفيسور روبير فوريسون؟ وماذا فعلت به حرية التعبير الغربية؟

هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام

أكثر من 39 مليون إصابة بكورونا حول والعالم والوفيات نحو مليونين

الاستثمار السعودي للبادية العراقية.. مشروع اقتصادي أم مؤامرة خبيثة؟

الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان الإسرائیلي إلى اليوم

إحصاء أميركي: أكثر من 70 مليون أدلوا بأصواتهم مبكراً في انتخابات الرئاسة

حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22

الإعلان عن منظومة دفاع جوي إيرانية الصنع تضاهي "أس-300" الروسية

الكيان الإسرائيلي يتمدد في القارة الإفريقيّة.. لماذا عبر إثيوبيا؟

بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر ستشهد أول انتخابات في تاريخها

مصدر عراقي: القوات الأمريكية تغض النظر عن تحركات فلول "داعش" الارهابية

داوود أوغلو يهاجم اردوغان: خنت الأمة واصبحت فاقداً للذاكرة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

مؤتمر اللاجئين وأبعاده في الداخل والخارج

الأحد 29 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
مؤتمر اللاجئين وأبعاده في الداخل والخارج
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- يشكل مؤتمر اللاجئين خطوة مهمة في تاريخ الحرب السورية لما له أبعاد مهمة على الداخل والخارج السوري، وشكل رسالة واضحة لكل المشككين بنوايا الحكومة السورية ورغبتها بفتح الأبواب للاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، وفي نفس الوقت فضح ممارسات الدول الغربية واستخدامها أساليب سياسية قذرة لعرقلة الحلول السياسية في سوريا واستغلال اللاجئين لأغراض سياسية.

فضح المؤتمر في أحد جوانبه هذه الدول التي رفضت حضور المؤتمر في العاصمة السورية دمشق بعد ان وجهت لهم دعوات رسمية، ومع ذلك انعقد المؤتمر وحقق نتائج ملموسة على الارض بعد ايام قليلة من انتهائه، وحضر المؤتمر أكثر من 25 وفد غربي وأجنبي، وكانت الدول الصديقة لسوريا حاضرة بقوة في المؤتمر، لاسيما ايران وروسيا والصين وفنزويلا، وهذا أكد على ان سوريا ليست وحيدة ولن تكون وحيدة في ظل ما يحاك ضدها من مؤامرات، خاصة دور الدول الغربية في تأخير عودة اللاجئين للتلاعب بموقفهم واستغلاله.

لعودة اللاجئين بُعد وطني وقومي بالنسبة للحكومة السورية، فهي تسعى جاهدة لإعادة مواطنيها بعد أن شتتهم الارهاب، واستغلتهم بعض الدول الغربية والاقليمية لأهداف سياسية، وما يميز هذا المؤتمر ان القادة السياسيين في سوريا قدموا ضمانات للاجئين واعادة البنى التحتية للمناطق التي سيتوجه اليها اللاجئين.

الرئيس السوري بشار الأسد كان أكد في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، أن "هناك دولاً في الغرب تستغل اللاجئين السوريين لأهداف سياسية"، وأضاف الأسد أن "هذه الدول تمنع اللاجئين من العودة إلى وطنهم عبر الترغيب والترهيب"، مضيفاً: "نعمل بدأب لإعادة كل لاجئ إلى سوريا، لكن هناك عقبات كثيرة".

واتهم الأسد دولاً أوروبية والولايات المتحدة الأميركية بالسعي إلى "تهجير السوريين، من خلال دعم الإرهاب في بلدهم"، مشيراً إلى أن "هذه الدول حركت داعش في العام 2014 لمنع سوريا من تحقيق الاستقرار".

بالفعل هذا ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن بجهود الجيش السوري والدول الداعمة له تمكن من تحرير معظم أراضي البلاد والحكومة اليوم تعمل جاهدةً لاعادة الاعمار ولكن العقوبات الأمريكية على سوريا عقدت الأوضاع يضاف غلى هذا أزمة كورونا والتبعات الاقتصادية التي تلتها،

وزارة الدفاع الروسية تعلن أن نازحين جدد خرجوا من مخيم الركبان الذي يعاني من وضع حرج، نحو الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة ولكن مهما بلغت الأوضاع سوءاً، لن تكون أسوأ من خيم اللّجوء في الشتاء، ومهما كانت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ضاغطة في الداخل، فأضرارها، مهما بلغت فداحتها، لن تساوي ضرر تسرّب جيلٍ كاملٍ من المدارس. لدينا الآن تحدٍّ عالمي يتعلق بوباء كورونا وانعكاساته في ظلّ ظروف اللجوء القاسية واتساع رقعة المخيمات  والأوضاع المتردّية فيها، وبناءً عليه، فعلى من يستغرب انعقاد هذا المؤتمر أن يقوم بمراجعة هادئة لأوضاع اللاجئين في المخيمات، وليس لأوضاع المغتربين في بعض العواصم الأوروبية. لا يزال البعض حتى اليوم يخلط بين المغترب واللاجئ، والحقيقة أنه ثمة فرق كبير، وإذا تمكن المؤتمر من إنهاء هذه المخيمات فقط، دون عودة جميع اللاجئين السورييّن المنتشرين في كافة دول العالم، فسيكون حينها قد أحرز نجاحاً باهراً حتى وإن تغيّبت عنه دول عديدة أو منظمات معنيّة.

النتائج الملموسة على الأرض، ظهرت يوم الجمعة، حيث استمرت عملية خروج النازحين من مخيم الركبان على حدود الأردنية السورية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، كما رحب رؤساء مقار التنسيق الروسي والسوري، باستعداد الأردن لمساعدة السوريين المتواجدين في أراضيه من أجل العودة إلى وطنهم.

عودة اللاجئين السوريين سوف تستمر، ليس فقط من الحدود الاردنية، بل من لبنان أيضاً، وحتى من تركيا، فالظروف المعيشية للاجئين في هذه الدول كارثية، وهم يعانون من نقص في كل شيء، والأهم اننا في موسم الشتاء، الامر الذي سيعقد الظروف أكثر فأكثر، وقد تكون الطريق طويلة لإعادة كافة الأمور السوريّة إلى نصابها، ولكن ذلك لا يمنع من القيام ببعض الخطوات الممكنة حالياً، كموضوع اللاجئين ومؤتمر اليوم، ولا فرق بين أن تكون أولوية بعض الدول المشاركة في المؤتمر أخلاقية أو إنسانية أو اقتصادية، المهم أن ألا تكون النيّات السيئة مُبيّتة، والأهم ألاّ يكون السوري خاسراً، وهذا هو واقع المؤتمر بصورة عامة.

في الختام، الواضح جداً أن الحكومة السورية جادة في اعادة اللاجئين وفضح من يستغلهم سياسيا ومن لايريد التعاون مع الحكومة السورية في هذا الموضوع لتخفيف معاناة اللاجئين، وتعنت الغرب يؤكد أنه هو من يقف خلف الازمة السورية ويفاقم من معاناة اللاجئين، وأنه جاهل بالواقع السوري، والموقف الاوروبي بالتحديد هو دليل واضح على تبعيته لسياسات الولايات المتحدة وعدم امتلاكه سياسة خارجية مستقلة وضعفه في مواجهة النظام التركي الذي يستخدم ورقة المهجرين السوريين واللاجئين لابتزازه والحصول على مكاسب مادية وسياسية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الحكومة السورية بشار الاسد المؤتمر اللاجئين سوريا دمشق قصر المؤتمرات روسيا ايران

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية
مقاومة شعبية سودانية تتوعد الويل للمطبعين