الجيش الأمريكي يسحب 50 جنديا من شرقي سوريا نحو العراق

الوقت- سحب الجيش الأمريكي عدد من آلياته وجنوده من شرقي سوريا باتجاه إقليم شمال العراق.

وأفادت مصادر أهلية في الحسكة إن الجيش الأمريكي نقل عدد من العربات العسكرية مع ما يقارب 50 جندياً من قاعدته غير الشرعية بريف مدينة المالكية شمالي شرقي محافظة الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي، إلى إقليم شمالي العراق، للمرة الثانية خلال اليومين الماضيين، حسب “سبوتنيك”.

وتتزامن هذه التطورات مع تقارير إعلامية تناولت نية الإدارة الأمريكية الحالية سحب جنودها المتواجدين في شرقي سوريا، خصوصاً بعد التغيرات التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشملت وزير الدفاع “مارك أسبر” وتعين “كريستوفر ميلر” بدلاً عنه، والذي قام هو الأخر بإجراء تغييرات في القادة العسكريين ومنها تعين الكولونيل “دوغلاس ماكريغور” المعروف بدعواته المتكررة للانسحاب من سوريا، بمنصب المستشار الأول للبنتاغون.