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  السبت 28 ربيع الاول 1442

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أخبار

الدفاع الروسية تعلن استئناف خروج النازحين السوريين من مخيم الركبان

السبت 28 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
الدفاع الروسية تعلن استئناف خروج النازحين السوريين من مخيم الركبان
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الوقت- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس عن استئناف عملية خروج النازحين من مخيم الركبان على حدود الأردن مع سوريا.

وقال نائب مدير مركز حميميم للمصالحة والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش، في بيان صحفي: "تم استئناف خروج النازحين من مخيم الركبان، وخلال الساعات الـ24 الماضية خرج عبر معبر جليب إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية 203 أشخاص، بينهم 59 امرأة و96 طفلا".

وذكر غرينكيفيتش أن العدد العام للنازحين الذين خرجوا من مخيم الركبان منذ فتح معبر جليب بلغ 20038 شخصا، بينهم 5711 امرأة و9946 طفلا.

وتم إغلاق المخيم الواقع على حدود الأردن مع جنوب سوريا في ظل جائحة فيروس كورونا، وسبق أن فتحت سوريا وروسيا ممرات إنسانية لإخلاء الركبان واكدتا ان القوات الأمريكية المنتشرة في الأراضي الجنوبية السورية تقوم بعرقلة هذه العملية ودعم المسلحين المختبئين بين النازحين.

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كلمات مفتاحية :

الدفاع الروسية مخيم الركبان ألكسندر غرينكيفيتش معبر جليب

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