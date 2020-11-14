حماس: زيارة بومبيو للمستوطنات "عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني"

الوقت- وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المزمعة إلى مستوطنات في الضفة الغربية بـ"العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن "اعتزام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زيارة مستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتل، يمثل عدوانا أمريكيا على حقوق شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية".

وأكد قاسم، في بيان، الجمعة، أن "هذه الزيارة تعكس إصرار الإدارة الأمريكية على تطبيق بنود صفقة القرن في ما تبقى لها من أيام في البيت الأبيض".

وأضاف أن هذا السلوك الأمريكي في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني يعكس منطق "العربدة والبلطجة التي يتصرف بها بومبيو وإدارة ترامب".

وعدّ قاسم السلوك الأمريكي "تمردا على القرارات الدولية والأعراف الإنسانية بما يخدم اليمين الصهيوني"، مشددا على أنه يشكل "إهانة حقيقية لكل المنظومة العربية".

وأشار إلى أن خطوات الإدارة الأمريكية، تثبت حجم التضليل الذي مارسته الأطراف التي طبعت مع الاحتلال حينما ادعت أن اتفاقات التطبيع تشمل وقف مخطط الضم، في حين تشكل زيارة بومبيو قوة دفع لتطبيق هذا المخطط الاستعماري.

ونبه إلى أن المواقف الأمريكية والصهيونية تؤكد أن المخاطر التي تواجه قضيتنا الوطنية ما زالت تتعاظم، وهو ما يتطلب الإسراع في ترتيب كامل للحالة الفلسطينية.

وأثارت زيارة بومبيو المزمعة إلى مستوطنات في الضفة الغربية رد فعل فلسطينيا غاضبا.

وأكد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، أن زيارة بومبيو تعدّ "سابقة خطيرة تخرق القانون الدولي".

وقال اشتية خلال اجتماع مع نائبة رئيس الوزراء البلغاري، وزيرة الخارجية إيكاترينا زاهاريفا، إن زيارة بومبيو لمستوطنة مقامة على أراض لملاك فلسطينيين في مدينة البيرة استولى عليها الاحتلال، تمثل شرعنة للاستيطان، وضربا للشرعية الدولية وعلى العالم أجمع إدانتها.

وتابع بأن "انتقاد الاحتلال وإجراءاته غير القانونية، وتحميله مسؤولية استمرار معاناة شعبنا ليست "لاسامية"، بل هي وقوف إلى جانب قيم العدل والحرية وحق تقرير المصير".

ويعتزم بومبيو، الأسبوع المقبل، زيارة مستوطنة مقامة على أراض فلسطينية محتلة، ليصبح بذلك أول رئيس للدبلوماسية الأمريكية يقوم بخطوة كهذه.

وسيزور بومبيو مصنع نبيذ في مستوطنة بساغوت في الضفة الغربية، كما أنه سيكون أول وزير خارجية أمريكي يزور الجولان المحتل، الذي اعترف الرئيس دونالد ترامب بضمه، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" وموقع "آكسيوس".

ولم تؤكّد الخارجية الأمريكية حصول الزيارتين، لكنّ بيانا صدر عنها الثلاثاء، ذكر أنّ بومبيو سيجري زيارة لإسرائيل يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتأتي زيارة بومبيو قبل شهرين من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي عارض المستوطنات في السابق، وتعهّد ببذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لإقامة دولة فلسطينية.