الرئيس الإيراني: سنتخذ اجراءات جديدة بدءاً من السبت المقبل لمكافحة كورونا

الوقت- اعلن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بانه سيتم بدءا من يوم السبت القادم تنفيذ خطة تتضمن فرض قيود عامة في انحاء البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار روحاني إلى قرارات اجتماع اليوم، وقال: اتخذنا اليوم قرارات بشأن بعض الاجراءات، وسيتم الانتهاء من التفاصيل خلال الأسبوع الجاري ، وسيبدأ العمل بها بدءاً من السبت المقبل... وسيطبق هذا القرار على عموم البلاد ويعلن أسبوعياً بحسب حالة كل مدينة.

وأضاف: بحثنا اليوم الخطوط العريضة لهذا القرار وسنعمل على تفاصيله خلال الأسبوع الجاري. وهذا القرار سيستمر حتى نهاية كورونا او حتى نهاية العام الحالي أو العام المقبل ، وستتولى وزارة الصحة والمقر العملياتي للجنة المسؤولية الأكبر في تنفيذه.