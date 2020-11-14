مصلحة الجمارك الايرانية: الحجم التجاري الايراني الاوروبي يسجل نحو 8.9 مليارات دولار

الوقت- اعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية عن تسجيل حجم التجارة الخارجية مع أوروبا واقع 8مليارات و807 ملايين و879 الف دولار في 7 شهور فترة 20 آذار حتى 20 تشرين الاول 2020.

وأوضح "روح الله لطيفي" في قراءة لوضعية حجم التجارة الخارجية مع الدول الاوروبية نشرت اليوم السبت، أن حجم التجارة الخارجية بين ايران واوروبا سجل 15 مليونا و910 و 816 طنا في الفترة المذكورة.

وأشار الى أن صادرات السلع الايرانية للدول الاوروبية بلغت 5 ملايين و605 الاف و891 طنا بقيمة ملياري و66 مليونا و840 الف دولار، حيث تصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة باكثر من 1.489.272 مليار دولار تلتها روسيا وايطاليا فيما تذيلت الترتيب اسكتلندا بـ 13.952 الف دولار.

المتحدث بيّن أن صادرات السلع الايرانية توجهت لـ 37 بلدا أوروبيا منها تركيا وألمانيا والبوسنة وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واسبانيا وانكلترا وايطاليا وهولندا والسويد وسلوفاكيا والنرويج.

بالمقابل أشار لطيفي الى أن أن استوردت سلعا بحجم 10.304.925 مليون طن بقيمة 6.741.039 مليار دولار من 44 بلدا اوروبيا في الشهورالسبعة المذكورة.حيث تصدرت تركيا قائمة الدول بتصدير 2.234.670 مليار دولار تلتها كل من ألمانيا وروسيا وبريطانيا.

ومن الدول الاوروبية المصدرة لايران نوه المتحدث الى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والتشيك وسويسرا والسويد وبلجيكا والدنمارك واسبانيا وايرلندا وكرواتيا وهولندا والبرتغال وبولندا وروسيا.