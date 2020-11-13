بومبيو سيزور مستوطنة.. وخطط جديدة في القدس المحتلة

الوقت-وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 100 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

وقالت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان إن "لجنة التخطيط الاسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبناء 96 وحدة استيطانيّة في رامات شلومو في القدس الشرقية".

ويوم أمس الخميس، أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن بلدية القدس المحتلة تدفع قدماً ببناء واسع خلف ما يسمى بـ "الخط الخضر"، قبل أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين وتسلّمه إدارة البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.

وذكرت الصحيفة أن موظفين في بلدية القدس طلبوا دفع خطط البناء قدماً في أحياء في المدينة الموجودة خلف "الخط الأخضر" خلال الشهرين الأخيرين في ولاية الرئيس دونالد ترامب.

في الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعتزم زيارة مستوطنة قرب رام الله وسط الضفة الغربية، في سابقة أميركية هي الأولى.

بومبيو يبدأُ اليوم زيارته الأولى خارج أميركا بعد الانتخابات إلى 7 دول حليفة للولايات المتحدة، تبدأُ من فرنسا، تليها تركيا وجورجيا و"إسرائيل"، إضافة الى السعودية والإمارات وقطر.