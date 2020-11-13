الحوثي: بيزلي يدّعي إنقاذ الشعب اليمني من الموت لكنه يقتله

الوقت-اتهم عضو المجلس السياسيّ الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي رئيسَ برنامج الأغذية العالميّ ديفيد بيزلي بمنع وصول المساعدات إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء.

وفي تغريدةٍ على تويتر، قال الحوثي إن بيزلي الذي يدّعي إنقاذ الشعب من الموت هو نفسه من يقتله، وأشار إلى أن بيزلي أوقف المساعدات بدافعٍ سياسيٍّ، داعياً إلى وضع ضوابط شديدةٍ تحدّ من ممارسة برنامج الغذاء التصنيف السياسيّ لمن يرفض سياسات أميركا.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن اليمن على "شفير مجاعة تطاول ملايين السكان"، جراء تفاقم الأزمة التي تعصف بالبلاد، والناجمة عن الحرب المستمرة.

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إلى "نقصٍ فادح" في تمويل برامج المساعدة، محذراً من أن ربع أطفال اليمن "باتوا في وضع غذائي حرج".