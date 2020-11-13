السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين.. هل تنافسها في الإجرام؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 27 ربيع الاول 1442

إخترنا لكم

السعودية والتدخل في الشأن اللبناني

السعودية والتدخل في الشأن اللبناني الوقت- التركيبة السياسية اللبنانية ومنذ العام 2011 لم تعد تروق للسعودية التي تريد أن يكون لها الكلمة العليا في لبنان، ولكن الظروف تغيرت في ظل بروز قوى لا يمكن تجاوزها، والأهم من هذا أنها جزء لا يتجزأ من التركيبة اللبنانية وبالتالي لا يمكن حذفه...

لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع الوقت- في مطلع الصيف الحالي انطلقت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومُخطّط الضم، ويقود هذه الحملة أكثر من 600 شخصية أكاديمية فلسطينية ولبنانية، تعمل ليل نهار على مكافحة المشروع الاستيطاني الكولونيالي سواء من خلال التعبئة...

الحكومة السودانيّة في دائرة اللهب.. تشكيل جبهة من 28 حزباً وتكتلاً لمقاومة التطبيع نجحت الاتصالات السياسيّة والمجتمعيّة في السودان بتشكيل جبهة ضد التطبيع مع الكيان الصهيونيّ الغاصب، حيث أعلنت أحزاب سياسيّة ومنظمات أهليّة وتكتلات إعلاميّة وشبابيّة وعلماء

الكيان الإسرائيلي يتمدد في القارة الإفريقيّة.. لماذا عبر إثيوبيا؟ يواصل الكيان الصهيونيّ تمدده في إفريقيا وخاصة في إثيوبيا حيث اتفق الطرفان، الجمعة المنصرم، على العمل المشترك في قطاع المعلومات والأمن وما ادعوا أنّه "مكافحة الإرهاب" بالمنطقة،

باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف الإغتيالات التي خطط لها السعوديون والإماراتيون قبل وبعد اندلاع الحرب، نُفِّذت لأغراض مختلفة حتی الآن، منها خلق الانقسامات في اليمن، وإضعاف الخصوم، وتغيير المعادلات السياسية والعسكرية، وسياسة بثّ الرعب والخوف بين السياسيين اليمنيين.

أخبار

المقداد: أبواب سوريا مفتوحة لكل اللاجئين لنبني البلاد معاً

المقداد: أبواب سوريا مفتوحة لكل اللاجئين لنبني البلاد معاً

الوقت-قال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن المؤتمر الدولي لع

الكرملين: تركيا مخطئة.. ومشاركتها بقوات "سلام" في "كاراباخ" مستبعدة الوقت-قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف، إن روسيا "لم تملك الحق في إرسال قوات

جيفري: خدعنا قادتنا حول سوريا الوقت-نفى المبعوث الأميركي المستقيل لسوريا، جيمس جيفري، وجود قرار بالانسحاب م

إطلاق نار على السفارة السعودية في لاهاي الوقت-أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، بوقوع إطلاق نار على السفارة ا

سلطات الاحتلال ترفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر الوقت-رفضت سلطات الاحتلال حتى الآن تسليم جثمان الأسير الشهيد

المدلل: المقاومة على أتمّ الجاهزية للرد على أي عدوان صهيوني الوقت-أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل أن

الجيش السوري يستعيد نقطة المراقبة التركية في "معرحطاط" بمعرة النعمان الوقت-استعاد الجيش السوري، اليوم الخميس، نقطة المراقبة التركية في

في أول تعيين له.. بايدن يسمي كبير موظفي البيت الأبيض الوقت-أعلن الرئيس المنتخب لرئاسة الولايات المتحدة جو بايدن، أنه اختار مستشاره ومساعده منذ

"الدولية للطاقة الذرية": وجدنا تعاوناً فورياً من جانب السلطات الإيرانية الوقت-أكّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنّ إيران

تحطم مروحية في سيناء ومقتل 7 مراقبين دوليين الوقت-أسفر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة والقدس المحتلتين الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 12 فلسطينيًا من الضفة والقدس المحتلتين، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

الرئيس روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى في طريقه للزوال الوقت- صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بان كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى في طريقه الى الزوال وان الشعب الايراني سيشهد النتائج الطيبة لجهوده التي بذلها بمقاومته.

مسؤولان أمميان يحذران من مجاعة باليمن ويطالبان بتحرك دولي الوقت- حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي ومسؤول أممي آخر من أن تفاقم الأزمة الغذائية في اليمن بات يهدد بالمجاعة.

الجهاد الاسلامي: الاحتلال الاسرائيلي سيبقى مرعوباً ومذعوراً أمام الجرائم التي ارتكبها الوقت- قالت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ان الاحتلال الاسرائيلي سيبقى مرعوبا ومذعورا أمام الجرائم التي ارتكبها، وأن هذا الذعر هو انعكاس للأزمة الوجودية التي يعيشها الاحتلال ولخوفه الدائم من قوة المقاومة ومعرفته بشخصية الشهيد بهاء أبو العطا وحجم تأثيره.

نائب عراقي: الغاء الاتفاقية الصينية او تأجيل العمل بها خسارة كبيرة الوقت- اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الخميس، ان الغاء الاتفاقية الصينية او تأجيل العمل بها خسارة كبيرة وتدمير اخر فرصة للنهوض بالبنى التحتية للبلد.

كوريا الشمالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية "دمية" يحركها الغرب الوقت- رفضت كوريا الشمالية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمة الوكالة بانتهاك القانون الدولي وبأنها "دمية" يحركها الغرب.

الحوثي ينتقد حلول غريفيث بشأن الأزمة في اليمن الوقت- انتقد القيادي في حركة "أنصار الله، محمد على الحوثي، يوم الأربعاء، ما جاء في إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، التي قدمها إلى مجلس الأمن بشأن جهود الحل السياسي للأزمة في اليمن.

في الذكرى الأولى لاغتيال القيادي الكبير في سرايا القدس.. الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية الوقت- عشية الذكرى الأولى لاستشهاد القيادي الكبير في سرايا القدس القائد بهاء أبو العطا الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي غدراً في الثاني عشر من نوفمبر 2019 ، قض القيادي مضاجع الاحتلال الذي شرع منذ يومين بنشر عدد من بطاريات القبة الحديدية جنوب القطاع وغَيَر مسار حركة طائراته خشية من ردٍ محتمل في ذكرى استشهاده ، وفقاً لمزاعم الاحتلال .

العمليات العراقية المشتركة تعلن نتائج تطهير جبال مكحول والخانوكة الوقت- أعلن معاون قائد العمليات العراقية المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، الأربعاء، نجاح عمليات تطهير جبال مكحول والخانوكة في يومها الثالث، لاستهداف مضافات داعش.

ظريف وقريشي يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية الوقت- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اسلام آباد اليوم الاربعاء نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

تحطم مروحية في سيناء ومقتل 7 مراقبين دوليين

"الدولية للطاقة الذرية": وجدنا تعاوناً فورياً من جانب السلطات الإيرانية

إطلاق نار على السفارة السعودية في لاهاي

جيفري: خدعنا قادتنا حول سوريا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة والقدس المحتلتين

المدلل: المقاومة على أتمّ الجاهزية للرد على أي عدوان صهيوني

سلطات الاحتلال ترفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر

الرئيس روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى في طريقه للزوال

الجيش السوري يستعيد نقطة المراقبة التركية في "معرحطاط" بمعرة النعمان

في أول تعيين له.. بايدن يسمي كبير موظفي البيت الأبيض

مسؤولان أمميان يحذران من مجاعة باليمن ويطالبان بتحرك دولي

السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين.. هل تنافسها في الإجرام؟

لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع

الرئيس التونسي الأسبق يفتح النار على "الجامعة العربية" ويصفها بالجثة المتعفنة

الحكومة السودانيّة في دائرة اللهب.. تشكيل جبهة من 28 حزباً وتكتلاً لمقاومة التطبيع

الدولار يستقر والنفط يتراجع بظل ضبابية الانتخابات الأميركية وتفشي كورونا

ابنة الشقيق الأكبر لترامب: عمّي يحاول تدبير انقلاب

صحيفة عبرية: هناك دول عربية "قلقة جداً" بشأن احتمال عودة جو بايدن للاتفاق النووي مع إيران

السعودية والتدخل في الشأن اللبناني

"وول ستريت جورنال": واشنطن تعتزم فرض عقوبات على جبران باسيل

الاستثمار السعودي للبادية العراقية.. مشروع اقتصادي أم مؤامرة خبيثة؟

حماس: ما زالت صيحات المغاوير من نخبة المقاومة الفلسطينية يتردد صداها

شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة ترامب وتصفها بـ"حفلة أكاذيب"

الكرملين: الشائعات حول بوتين "هراء"

بايدن: يجب احتساب كل صوت ولن يتم إسكات الناس أو تخويفهم أو الاستسلام

روحاني: الفرصة الآن متاحة أمام الإدارة الأمريكية القادمة للتعويض عن أخطاء الماضي

بوليفيا: وسط احتفالات شعبية.. لويس آرسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً

إنجازات المقاومة الفلسطينية تفنّد أكاذيب الصهاينة وتجعلهم سخرية العالم

البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟

ماهر الأخرس يقاوم من سرير المرض.. إضراب في سبيل الحرية

كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟

أمريكا تحث الرياض على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان الإسرائیلي إلى اليوم

علييف يتوعد أرمينيا ويصف الهجوم الصاروخي على غنجة بـ"جريمة حرب"

قاليباف: ندين بشدة المواقف الفرنسية البشعة

الكعبي: لدينا وثائق لم تنشر عن اغتيال سليماني والمهندس

السعودية تدفع لأميركا تعويضات لتسريع التطبيع بين السودان و"إسرائيل"

من السجن إلى الحكومة.. جباروف رئيساً للوزراء في قرغيزستان

حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22

مجموعة الـ20 تمدد تعليق خدمة ديون البلدان الفقيرة حتى نهاية العام

إعلام إسرائيلي: نتنياهو لن يكشف الأجزاء السرية من صفقة الإمارات قبل تصويت "الكنيست"

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين.. هل تنافسها في الإجرام؟

الجمعة 27 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين.. هل تنافسها في الإجرام؟

مواضيع ذات صلة

قبيل قمة العشرين.. هل تنجح السعودية في تلميع صورتها أمام المجتمع الدوليّ؟

باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف

باعتراف رسميّ وفتاوى وهابيّة.. السعودية في طريقها إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- ضجت وسائل الإعلام العربيّة بخبر إعلان هيئة كبار العلماء في السعودية، أنّ "جماعة الإخوان المسلمين"، جماعة إرهابيّة لا تمثل منهج الإسلام، واعتبرت الهيئة في بيان لها قبل أيام أنّ الجماعة تتبع أهدافها الحزبيّة المخالفة لهدي الدين، وقد أعيد تشكيل تلك الهيئة، قبل شهر واحد من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر سلسلة أوامر ملكيّة تلت إعلان جائزة من الكيان الصهيونيّ لابنه وليّ العهد، محمد بن سلمان.

قبل 3 أعوام تقريباً، أشارت ما تسمى "هيئة كبار العلماء" في السعوديّة، أنّ منهج جماعة "الإخوان المسلمين" قائم على الخروج على الدولة، وأنّهم ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، واعتبرت حينها أنّ كل جماعة تضع لها نظاماً ورئيساً، وتأخذ له بيعة، ويريدون الولاء لهم ويفرّقون الناس.

وبناء على ذلك، فقد جرّمت الهيئة السعودية الأنظمة الرجعيّة والملكيّة المتوارثة في الدول الخليجيّة قبل تنظيم جماعة الإخوان، وعلى رأسها مملكة آل سعود، ممثلة بمحمد بن سلمان الذي أشرف على عمليّة تقطيع الإعلاميّ السعوديّ المعارض جمال خاشقجي، داخل قنصليّة بلاده في إسطنبول، لأنّه لم يوالِ النظام المسيطر على بلاد الحرمين.

وأكّدت هيئة كبار العلماء في بيانها المُوقّع من رئيسها و16 من أعضائها أنّ جماعة الإخوان جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، وبغض النظر عما إذا كان هذا الكلام صحيحاً أم لا فإنّ هيئة علماء ابن سلمان الوهابيّة لا يحق لها الحديث في هذا الشأن وبلادهم دعمت بكل ما أوتيت من قوة الجماعات التكفيرية والإرهابية لسنوات طويلة.

واتهمت الهيئة التابعة للبلد الذي يُعد المصدّر الأساسيّ للإرهاب في الشرق الأوسط والذي فتح أجواء بلاده لعدو المسلمين الأكبر، جماعة الإخوان بأنّها لم تُظهر منذ نشأتها "عناية بالعقيدة الإسلاميّة وعلوم الكتاب والسنة"، وأن غايتها كانت الوصول إلى الحكم، وقد خرج من رحم تلك الجماعة مجموعات إرهابيّة عاثت في البلاد والعباد فساداً، محذرة من جماعة الإخوان والانتماء إليها أو التعاطف معها.

وفي الوقت الذي تتصارع فيه الإيديولوجيّة "الوهابيّة" و "الإخوانيّة" بشكل حاد على تمثيل الإسلام السنيّ، لا يخفى على أحد دور السعودية الفعّال في تربية ودعم الجماعات التكفيريّة، فمن أين نشأ تنظيم القاعدة الإرهابيّ؟، وكذلك بقية التنظيمات الإجراميّة سواء في سوريا او العراق أو اليمن!.

ومن الجدير بالذكر أنّ السعودية والإمارات والبحرين ومصر أصدرت في 14 حزيران 2017 بياناً مشتركاً صنفت فيه شخصيات ومؤسسات خيرية من جنسيات مختلفة على أنها إرهابيّة، وتضمنت القائمة 59 شخصية و12 هيئة، منها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي آذار 2018 وصف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان جماعة الإخوان بأنها "حاضنة للإرهابيين"، كما هاجم الجماعة في مقابلة تلفزيونية في محطة(CBS)  الأمريكية، متعهداً بـ "اجتثاث عناصر الإخوان المسلمين" من المدارس السعوديّة في وقت قصير.

وما ينبغي ذكره، أنّ المشروعين الوهابيّ والإخوانيّ لم يلتقوا إلا في جبهة إسقاط "دمشق" قلب العروبة النابض، والمتابع للشأن السوريّ يدرك أنّ المشروعين رغم تنافسهما إلا أنّهما اتفقا على محاولة تحطيم الوسطيّة الدينيّة التي كانت ومازالت تُصدر من الشام إلى العالم، وتعارض الفكر المتطرف بشتى أشكاله.

ولو عدنا قليلاً إلى الوراء لوجدنا العديد من الدول والصحف العالمية تؤكد ما هو مؤكد عن السعودية، فعلى سبيل المثال لا الحصر نشر موقع "غلوبال ريسيرش" تقريراً أشار فيه إلى وثيقة سرية سعودية تظهر اتفاقاً قامت به السلطات السعودية مع نحو ۱۳۰۰ سجين ينص على إعفائهم من إقامة الحد الشرعي عليهم وصرف معاشات شهرية لعائلاتهم وذويهم مقابل تاهيلهم وتدريبهم وارسالهم الى "الجهاد" في سوريا.

وليس دفاعاً عن "جماعة الإخوان المسلمين" أبداً، إلا أن الرياض هي "عاصمة الإرهاب" في المنطقة ولا يمكن لأي أحد أن ينافسها في الإجرام، وأكبر دليل على ذلك، الدماء التي سالت وما زالت في عاصمة المقاومة دمشق وفي عاصمة الصمود صنعاء، إضافة إلى ما حل بالعراق وأفغانستان ولبنان وليبيا وغيرها من الدول بسبب الساديّة الوهابيّة المتمثلة بالنظام السعوديّ الخانع على أعتاب العواصم الأوروبيّة، والخادم الأول للكيان الصهيونيّ الغاصب، والعدو الأبرز للإسلام والمسلمين.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السعودية الإخوان المسلمين الإرهاب هيئة كبار العلماء في السعودية الوهابية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية
مقاومة شعبية سودانية تتوعد الويل للمطبعين
إخلاء القوات التركية نقاط المراقبة بريف حماة شمال غرب سوريا
انتفاضة عربية اسلامية متواصلة بعد الاساءة الفرنسية للإسلام