إطلاق نار على السفارة السعودية في لاهاي

الوقت-أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، بوقوع إطلاق نار على السفارة السعودية في هولندا، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

وقالت الشرطة الهولندية إنها تحقق في إطلاق نار على سفارة المملكة العربية السعودية قبل شروق الشمس يوم الخميس، ولم يصب أحد.

وأضافت الشرطة أن عدة طلقات أطلقت على المبنى في لاهاي قبل الساعة السادسة صباحاً بقليل، ولم تتمكن متحدثة باسم الشرطة من تقديم تفاصيل إضافية.

وكانت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة أكدت أمس الأربعاء أن هجوماً وقع في مدينة جدة السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأشارت الوكالة إلى أن الخارجية الفرنسيّة "دانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى"، وقالت: "تدين السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، وتدعو السلطات السعوديّة إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على هذا الهجوم وتحديد الجناة وملاحقتهم".

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسيّة، وفقاً لوزارة الخارجيّة الفرنسيّة، بأن "هجوماً بعبوة ناسفة وقع في مقبرة لغير المسلمين في جدة غرب السعوديّة، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح".

يذكر أنّ الحفل الذي وقع الهجوم أثناءه كان يحضره دبلوماسيّون أوروبيّون وعدد من القناصل، بينهم قنصل فرنسا، كما قال مسؤول حكومي يوناني إن "4 أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم مواطن يوناني".

يأتي ذلك بعد أسبوعين على اعتداء بسكين نفذّه مواطن سعودي هجم على حارس أمن في القنصلية الفرنسيّة بجدة.

يذكر أن فرع منظمة العفو الدولية في هولندا قام العام الماضي بتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في العاصمة لاهاي، من "شارع الملكة" إلى "شارع خاشقجي".

وقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكاراً واسعاً لم ينضب حتى اليوم.