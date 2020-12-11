سلطات الاحتلال ترفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر

الوقت-رفضت سلطات الاحتلال حتى الآن تسليم جثمان الأسير الشهيد "كمال أبو وعر" الذي ارتقى أمس الأوّل بسبب سياسة الإهمال الطبي.

وقال تجمّع أهالي الأسرى إن "نقل جثمان الشهيد أبو وعر إلى الثلاجات يعدّ جريمة حرب مضاعفة، وهي تعكس الصورة الحقيقية لبشاعة الاحتلال".

يأتي ذلك، فيما تواصلت الوقفات المندّدة بممارسات الاحتلال التي أدّت الى استشهاد الأسير ابو وعر، وكان الأسرى في سجن جلبوع قد أرجعوا أمس وجبات طعامهم كجزء من خطواتهم الاحتجاجية.

وواصل ذوو الأسير تقبّل التعازي باستشهاده في منزلهم في بلدة قباطية جنوب جنين.

وقد ندّد والد الأسير الشهيد في تصريح له خلال مراسم العزاء، بالظلم الذي وصفه بغير المسبوق والذي يتعرّض له الفلسطينيون من ذوي القربى.

وفي وقت سابق، اتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، الاحتلال بقتل الأسير كمال أبو وعر "من خلال تركه فريسة لمرض السرطان".

وأعلن نادي الأسير الثلاثاء نبأ استشهاد الأسير كمال أبو وعر، من جنين ليضاف إلى قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء).