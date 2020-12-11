الجيش السوري يستعيد نقطة المراقبة التركية في "معرحطاط" بمعرة النعمان

الوقت-استعاد الجيش السوري، اليوم الخميس، نقطة المراقبة التركية في قرية "معرحطاط" جنوب معرة النعمان، في ريف إدلب الجنوبي.

وكان الجيش التركي قد بدأ بالانسحاب من عدة نقاط مراقبة، وإخلائها في ريف حلب وحماة وإدلب.

إلى ذلك، أفادت التقارير بأن القوات التركية بدأت بإنشاء نقطة مراقبة جديدة في بلدة "قوقفين" الاستراتيجية في جبل الزاوية.

هذا وبدأ الجيش التركي، أمس الأربعاء، عملية إخلاء نقطة مراقبة ثالثة في ريف حلب الشمالي.

وأفادت مصادر بأن تركيا أدخلت أكثر من 60 آلية وشاحنة للمساعدة في عملية إخلاء نقطة المراقبة، وسحب القوات إلى ريف إدلب الشمالي.

وبدأت القوات التركية في شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي بإخلاء عناصرها وآلياتها من نقطة المراقبة في مورك، بريف حماة الشّمالي، حيث شوهدت شاحنات ومركبات ورافعة تقوم بأعمالها، وذلك وفقاً للاتفاق الروسي–التركي.

وتأتي تحركات القوات التركية على صعيد الانسحاب من نقاط المراقبة، تنفيذاً لاتفاق "موسكو" بين روسيا وتركيا، فيما تضم أرياف حلب 4 نقاط مراقبة رئيسية تحت سيطرة الجيش السوري، "الشيخ عقيل- قبتان الجبل"، "الهضبة الخضراء- العيس"، "جبل عندان"، و"الراشدين"، إلى جانب بعض النقاط الثانوية كالنقطة الموجودة قرب بلدة "الزربة" على طريق حلب- دمشق الدولي.