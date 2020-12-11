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  الخميس 26 ربيع الاول 1442

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السعودية والتدخل في الشأن اللبناني الوقت- التركيبة السياسية اللبنانية ومنذ العام 2011 لم تعد تروق للسعودية التي تريد أن يكون لها الكلمة العليا في لبنان، ولكن الظروف تغيرت في ظل بروز قوى لا يمكن تجاوزها، والأهم من هذا أنها جزء لا يتجزأ من التركيبة اللبنانية وبالتالي لا يمكن حذفه...

لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع الوقت- في مطلع الصيف الحالي انطلقت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومُخطّط الضم، ويقود هذه الحملة أكثر من 600 شخصية أكاديمية فلسطينية ولبنانية، تعمل ليل نهار على مكافحة المشروع الاستيطاني الكولونيالي سواء من خلال التعبئة...

الحكومة السودانيّة في دائرة اللهب.. تشكيل جبهة من 28 حزباً وتكتلاً لمقاومة التطبيع نجحت الاتصالات السياسيّة والمجتمعيّة في السودان بتشكيل جبهة ضد التطبيع مع الكيان الصهيونيّ الغاصب، حيث أعلنت أحزاب سياسيّة ومنظمات أهليّة وتكتلات إعلاميّة وشبابيّة وعلماء

الكيان الإسرائيلي يتمدد في القارة الإفريقيّة.. لماذا عبر إثيوبيا؟ يواصل الكيان الصهيونيّ تمدده في إفريقيا وخاصة في إثيوبيا حيث اتفق الطرفان، الجمعة المنصرم، على العمل المشترك في قطاع المعلومات والأمن وما ادعوا أنّه "مكافحة الإرهاب" بالمنطقة،

باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف الإغتيالات التي خطط لها السعوديون والإماراتيون قبل وبعد اندلاع الحرب، نُفِّذت لأغراض مختلفة حتی الآن، منها خلق الانقسامات في اليمن، وإضعاف الخصوم، وتغيير المعادلات السياسية والعسكرية، وسياسة بثّ الرعب والخوف بين السياسيين اليمنيين.

أخبار

تحطم مروحية في سيناء ومقتل 7 مراقبين دوليين

تحطم مروحية في سيناء ومقتل 7 مراقبين دوليين

الوقت-أسفر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة والقدس المحتلتين الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 12 فلسطينيًا من الضفة والقدس المحتلتين، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

الرئيس روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى في طريقه للزوال الوقت- صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بان كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى في طريقه الى الزوال وان الشعب الايراني سيشهد النتائج الطيبة لجهوده التي بذلها بمقاومته.

مسؤولان أمميان يحذران من مجاعة باليمن ويطالبان بتحرك دولي الوقت- حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي ومسؤول أممي آخر من أن تفاقم الأزمة الغذائية في اليمن بات يهدد بالمجاعة.

الجهاد الاسلامي: الاحتلال الاسرائيلي سيبقى مرعوباً ومذعوراً أمام الجرائم التي ارتكبها الوقت- قالت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ان الاحتلال الاسرائيلي سيبقى مرعوبا ومذعورا أمام الجرائم التي ارتكبها، وأن هذا الذعر هو انعكاس للأزمة الوجودية التي يعيشها الاحتلال ولخوفه الدائم من قوة المقاومة ومعرفته بشخصية الشهيد بهاء أبو العطا وحجم تأثيره.

نائب عراقي: الغاء الاتفاقية الصينية او تأجيل العمل بها خسارة كبيرة الوقت- اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الخميس، ان الغاء الاتفاقية الصينية او تأجيل العمل بها خسارة كبيرة وتدمير اخر فرصة للنهوض بالبنى التحتية للبلد.

كوريا الشمالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية "دمية" يحركها الغرب الوقت- رفضت كوريا الشمالية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمة الوكالة بانتهاك القانون الدولي وبأنها "دمية" يحركها الغرب.

الحوثي ينتقد حلول غريفيث بشأن الأزمة في اليمن الوقت- انتقد القيادي في حركة "أنصار الله، محمد على الحوثي، يوم الأربعاء، ما جاء في إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، التي قدمها إلى مجلس الأمن بشأن جهود الحل السياسي للأزمة في اليمن.

في الذكرى الأولى لاغتيال القيادي الكبير في سرايا القدس.. الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية الوقت- عشية الذكرى الأولى لاستشهاد القيادي الكبير في سرايا القدس القائد بهاء أبو العطا الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي غدراً في الثاني عشر من نوفمبر 2019 ، قض القيادي مضاجع الاحتلال الذي شرع منذ يومين بنشر عدد من بطاريات القبة الحديدية جنوب القطاع وغَيَر مسار حركة طائراته خشية من ردٍ محتمل في ذكرى استشهاده ، وفقاً لمزاعم الاحتلال .

العمليات العراقية المشتركة تعلن نتائج تطهير جبال مكحول والخانوكة الوقت- أعلن معاون قائد العمليات العراقية المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، الأربعاء، نجاح عمليات تطهير جبال مكحول والخانوكة في يومها الثالث، لاستهداف مضافات داعش.

ظريف وقريشي يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية الوقت- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اسلام آباد اليوم الاربعاء نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية.

رجال أعمال وتجار إسرائيليون يزورون إمارة دبي.. والسبب؟ الوقت- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بزيارة وفد يضم رجال أعمال وتجار إسرائيليين لإمارة دبي؛ لعقد شراكات اقتصادية، وذلك في ظل اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل".

حماس: ما زالت صيحات المغاوير من نخبة المقاومة الفلسطينية يتردد صداها الوقت- قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن المقاومة على عهدها تواصل الإعداد والاستعداد لصد ومواجهة كل محاولات العدوان من الاحتلال ومقاومة بقائه على الأرض الفلسطينية.

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أخبار

تحطم مروحية في سيناء ومقتل 7 مراقبين دوليين

الخميس 26 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
تحطم مروحية في سيناء ومقتل 7 مراقبين دوليين

تحطم مروحية في سيناء ومقتل 7 مراقبين دوليين

الوقت-أسفر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية

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الوقت-أسفر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية، عن مقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة، وفق مصدر إسرائيلي.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس"، إن القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق "اتفاق السلام" بين مصر و"إسرائيل" الموقّع في عام 1979.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طاقم من وحدة الإنقاذ الإسرائيلي 669، عالج وأخلى 5 مراقبين من القوة المتعددة الجنسيات، بعد إصابتهم في تحطم مروحية لهم في سيناء.

وأضافت أن الـ5 سيتم إخلاؤهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

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