تحطم مروحية في سيناء ومقتل 7 مراقبين دوليين

الوقت-أسفر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية، عن مقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة، وفق مصدر إسرائيلي.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس"، إن القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق "اتفاق السلام" بين مصر و"إسرائيل" الموقّع في عام 1979.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طاقم من وحدة الإنقاذ الإسرائيلي 669، عالج وأخلى 5 مراقبين من القوة المتعددة الجنسيات، بعد إصابتهم في تحطم مروحية لهم في سيناء.

وأضافت أن الـ5 سيتم إخلاؤهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.