الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة والقدس المحتلتين

الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 12 فلسطينيًا من الضفة والقدس المحتلتين، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ونشرت قدس الاخبارية قائمة باسماء المعتقلين في كافة المناطق الفلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أسيرين محررين من مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عماد علي الهريمي (19 عامًا)، من شارع الصف، وجبريل خليل كوازبة (25 عامًا)، من حارة الفواغرة وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

واقتحمت قوات الاحتلال ودهمت مدينة يطا وضواحيها، جنوبي الخليل، وداهمت منازل الأهالي في منطقة المنطار وعاثت فيها خرابًا.

واعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني ماجد سالم أبو زهرة؛ عقب اقتحام منزله ونقله لجهة غير معلومة، ومداهمة منزل نجله محمد ومنزل أنور سالم أبو زهرة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي عبادة ساهر أبو سير، من منزل عائلته في حي جسر التيتي بمدينة نابلس.

وأفاد النائب في المجلس التشريعي، داود أبو سير، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل شقيقه ساهر ومنزل عائلته وروعوا سكانها، وقاموا بتفتيش المنازل ومصادرة الجوالات وأجهزة لابتوب.

كما دهمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من حاجز "بيت فوريك" العسكري، شرقي نابلس، وتواجد جنود ومركبات إسرائيلية على "مفرق الغاوي" ودوار الاتصالات وسهل روجيب ومنطقة عسكر شرقي المحافظة.

وفي رام الله، واصلت قوات الاحتلال دهم منازل عائلة زيبار في بلدة كوبر، شمالي المدينة، بحثًا عن الفلسطيني رائد زيبار؛ المطلوب للاحتلال.

وأوضحت مصادر محلية من القرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتصم زيبار؛ نجل شقيق الأسير المحرر المطلوب رائد زيبار. منوهة إلى أن الاحتلال أفرج الليلة الماضية عن جميع معتقلي العائلة بعد اعتقالهم فجر أمس.

وبيّنت المصادر، أن الاحتلال وخلال اقتحام اليوم بحث أيضًا عن معتز زيبار، دون أن يجده؛ قبل أن يبلغ العائلة بأن عليه تسليم نفسه. علمًا أنه ابن أحد أشقاء رائد، ومن المقرر إقامة زفافه غدًا.

وطالت اعتقالات كلًا من: مجاهد غازي النعسان من قرية المغير شرقي رام الله، يوسف حسام من قرية كفر نعمة غربي المدينة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابًا من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وذكر مكتب نادي الأسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد سامر محمود جابر (21 عامًا) بعد أن داهمت منزله في المخيم.

كما اعتقلت وحدة "المستعربين" الخاصة، التابعة لشرطة الاحتلال، شابين من بلدة الطور بالقدس المحتلة وهما: عبد الله أبو غنام وحسن الياسين.

ودهمت قوات الاحتلال منزل الشاب محمود يعقوب، في مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة. وطالت الاعتقالات الشاب أحمد عزوز مطير وأنس شاهر الخطيب، من المخيم.