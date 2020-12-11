الرئيس روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى في طريقه للزوال

الوقت- صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بان كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى في طريقه الى الزوال وان الشعب الايراني سيشهد النتائج الطيبة لجهوده التي بذلها بمقاومته.

وقال الرئيس روحاني في تصريحه اليوم الخميس خلال مراسم افتتاح عدد كبير من المشاريع التربوية والتعليمية والصحية في مختلف انحاء البلاد: ان كل المؤشرات الآتية من اميركا واوروبا وسائر نقاط العالم تدل على ان العالم ادرك بان الضغوط القصوى عديمة الجدوى وان هذه الضغوط هي الان في طريقها الى الزوال.

واضاف: ان الشعب الايراني سيشهد النتائج الطيبة لجهوده المبذولة بمقاومته.