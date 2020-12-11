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  الخميس 26 ربيع الاول 1442

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لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع الوقت- في مطلع الصيف الحالي انطلقت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومُخطّط الضم، ويقود هذه الحملة أكثر من 600 شخصية أكاديمية فلسطينية ولبنانية، تعمل ليل نهار على مكافحة المشروع الاستيطاني الكولونيالي سواء من خلال التعبئة...

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باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف الإغتيالات التي خطط لها السعوديون والإماراتيون قبل وبعد اندلاع الحرب، نُفِّذت لأغراض مختلفة حتی الآن، منها خلق الانقسامات في اليمن، وإضعاف الخصوم، وتغيير المعادلات السياسية والعسكرية، وسياسة بثّ الرعب والخوف بين السياسيين اليمنيين.

أخبار

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة والقدس المحتلتين

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة والقدس المحتلتين

الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 12 فلسطينيًا من الضفة والقدس المحتلتين، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

مسؤولان أمميان يحذران من مجاعة باليمن ويطالبان بتحرك دولي الوقت- حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي ومسؤول أممي آخر من أن تفاقم الأزمة الغذائية في اليمن بات يهدد بالمجاعة.

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نائب عراقي: الغاء الاتفاقية الصينية او تأجيل العمل بها خسارة كبيرة الوقت- اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الخميس، ان الغاء الاتفاقية الصينية او تأجيل العمل بها خسارة كبيرة وتدمير اخر فرصة للنهوض بالبنى التحتية للبلد.

كوريا الشمالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية "دمية" يحركها الغرب الوقت- رفضت كوريا الشمالية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمة الوكالة بانتهاك القانون الدولي وبأنها "دمية" يحركها الغرب.

الحوثي ينتقد حلول غريفيث بشأن الأزمة في اليمن الوقت- انتقد القيادي في حركة "أنصار الله، محمد على الحوثي، يوم الأربعاء، ما جاء في إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، التي قدمها إلى مجلس الأمن بشأن جهود الحل السياسي للأزمة في اليمن.

في الذكرى الأولى لاغتيال القيادي الكبير في سرايا القدس.. الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية الوقت- عشية الذكرى الأولى لاستشهاد القيادي الكبير في سرايا القدس القائد بهاء أبو العطا الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي غدراً في الثاني عشر من نوفمبر 2019 ، قض القيادي مضاجع الاحتلال الذي شرع منذ يومين بنشر عدد من بطاريات القبة الحديدية جنوب القطاع وغَيَر مسار حركة طائراته خشية من ردٍ محتمل في ذكرى استشهاده ، وفقاً لمزاعم الاحتلال .

العمليات العراقية المشتركة تعلن نتائج تطهير جبال مكحول والخانوكة الوقت- أعلن معاون قائد العمليات العراقية المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، الأربعاء، نجاح عمليات تطهير جبال مكحول والخانوكة في يومها الثالث، لاستهداف مضافات داعش.

ظريف وقريشي يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية الوقت- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اسلام آباد اليوم الاربعاء نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية.

رجال أعمال وتجار إسرائيليون يزورون إمارة دبي.. والسبب؟ الوقت- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بزيارة وفد يضم رجال أعمال وتجار إسرائيليين لإمارة دبي؛ لعقد شراكات اقتصادية، وذلك في ظل اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل".

حماس: ما زالت صيحات المغاوير من نخبة المقاومة الفلسطينية يتردد صداها الوقت- قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن المقاومة على عهدها تواصل الإعداد والاستعداد لصد ومواجهة كل محاولات العدوان من الاحتلال ومقاومة بقائه على الأرض الفلسطينية.

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أخبار

مسؤولان أمميان يحذران من مجاعة باليمن ويطالبان بتحرك دولي

الخميس 26 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
مسؤولان أمميان يحذران من مجاعة باليمن ويطالبان بتحرك دولي
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الوقت- حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي ومسؤول أممي آخر من أن تفاقم الأزمة الغذائية في اليمن بات يهدد بالمجاعة.

ونقلت فرانس برس عن بيسلي قوله خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو أمس “إن المجاعة هي حقاً احتمال بالغ الخطورة وإن أضواء التحذير تومض وليس بالأصفر بل بالأحمر”.

وأضاف “لتجنب المجاعة نحتاج إلى 2.6 مليار دولار للعام 2021 ويتعين علينا التحرك الآن وإلا سيموت الناس” مطالباً مجلس الأمن “بإعطاء الأمل للشعب اليمني وعدم التخلي عنه والإصغاء إلى التحذير قبل فوات الأوان”.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمنيين منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا المدنيين إضافة إلى تدمير البنية التحتية ولا سيما الصحية منها ما أدى لانتشار الأوبئة والأمراض.

بدوره أبدى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك استياءه لغياب رؤية واضحة في اليمن وقال “إن اليمينيين لا يعانون من الجوع بل أنهم يتضورون جوعاً عندما أفكر بما تعنيه المجاعة لا أفهم حقيقة لماذا لا يتم بذل مزيد من الجهود لمنعها” مذكراً بأنه سبق أن تم تجنيب البلاد المجاعة قبل عامين.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعلن في حزيران الماضي أن أكثر من 20 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن وعرضة للإصابة بفيروس كورونا.

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كلمات مفتاحية :

ديفيد بيسلي تفاقم الأزمة الغذائية في اليمن برنامج الأغذية العالمي

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