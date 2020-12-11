مسؤولان أمميان يحذران من مجاعة باليمن ويطالبان بتحرك دولي

الوقت- حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي ومسؤول أممي آخر من أن تفاقم الأزمة الغذائية في اليمن بات يهدد بالمجاعة.

ونقلت فرانس برس عن بيسلي قوله خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو أمس “إن المجاعة هي حقاً احتمال بالغ الخطورة وإن أضواء التحذير تومض وليس بالأصفر بل بالأحمر”.

وأضاف “لتجنب المجاعة نحتاج إلى 2.6 مليار دولار للعام 2021 ويتعين علينا التحرك الآن وإلا سيموت الناس” مطالباً مجلس الأمن “بإعطاء الأمل للشعب اليمني وعدم التخلي عنه والإصغاء إلى التحذير قبل فوات الأوان”.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمنيين منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا المدنيين إضافة إلى تدمير البنية التحتية ولا سيما الصحية منها ما أدى لانتشار الأوبئة والأمراض.

بدوره أبدى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك استياءه لغياب رؤية واضحة في اليمن وقال “إن اليمينيين لا يعانون من الجوع بل أنهم يتضورون جوعاً عندما أفكر بما تعنيه المجاعة لا أفهم حقيقة لماذا لا يتم بذل مزيد من الجهود لمنعها” مذكراً بأنه سبق أن تم تجنيب البلاد المجاعة قبل عامين.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعلن في حزيران الماضي أن أكثر من 20 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن وعرضة للإصابة بفيروس كورونا.