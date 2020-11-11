موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 25 ربيع الاول 1442

إخترنا لكم

السعودية والتدخل في الشأن اللبناني

السعودية والتدخل في الشأن اللبناني الوقت- التركيبة السياسية اللبنانية ومنذ العام 2011 لم تعد تروق للسعودية التي تريد أن يكون لها الكلمة العليا في لبنان، ولكن الظروف تغيرت في ظل بروز قوى لا يمكن تجاوزها، والأهم من هذا أنها جزء لا يتجزأ من التركيبة اللبنانية وبالتالي لا يمكن حذفه...

لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع الوقت- في مطلع الصيف الحالي انطلقت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومُخطّط الضم، ويقود هذه الحملة أكثر من 600 شخصية أكاديمية فلسطينية ولبنانية، تعمل ليل نهار على مكافحة المشروع الاستيطاني الكولونيالي سواء من خلال التعبئة...

الحكومة السودانيّة في دائرة اللهب.. تشكيل جبهة من 28 حزباً وتكتلاً لمقاومة التطبيع نجحت الاتصالات السياسيّة والمجتمعيّة في السودان بتشكيل جبهة ضد التطبيع مع الكيان الصهيونيّ الغاصب، حيث أعلنت أحزاب سياسيّة ومنظمات أهليّة وتكتلات إعلاميّة وشبابيّة وعلماء

الكيان الإسرائيلي يتمدد في القارة الإفريقيّة.. لماذا عبر إثيوبيا؟ يواصل الكيان الصهيونيّ تمدده في إفريقيا وخاصة في إثيوبيا حيث اتفق الطرفان، الجمعة المنصرم، على العمل المشترك في قطاع المعلومات والأمن وما ادعوا أنّه "مكافحة الإرهاب" بالمنطقة،

باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف الإغتيالات التي خطط لها السعوديون والإماراتيون قبل وبعد اندلاع الحرب، نُفِّذت لأغراض مختلفة حتی الآن، منها خلق الانقسامات في اليمن، وإضعاف الخصوم، وتغيير المعادلات السياسية والعسكرية، وسياسة بثّ الرعب والخوف بين السياسيين اليمنيين.

أخبار

في الذكرى الأولى لاغتيال القيادي الكبير في سرايا القدس.. الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية

في الذكرى الأولى لاغتيال القيادي الكبير في سرايا القدس.. الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية

الوقت- عشية الذكرى الأولى لاستشهاد القيادي الكبير في سرايا القدس القائد بهاء أبو العطا الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي غدراً في الثاني عشر من نوفمبر 2019 ، قض القيادي مضاجع الاحتلال الذي شرع منذ يومين بنشر عدد من بطاريات القبة الحديدية جنوب القطاع وغَيَر مسار حركة طائراته خشية من ردٍ محتمل في ذكرى استشهاده ، وفقاً لمزاعم الاحتلال .

العمليات العراقية المشتركة تعلن نتائج تطهير جبال مكحول والخانوكة الوقت- أعلن معاون قائد العمليات العراقية المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، الأربعاء، نجاح عمليات تطهير جبال مكحول والخانوكة في يومها الثالث، لاستهداف مضافات داعش.

ظريف وقريشي يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية الوقت- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اسلام آباد اليوم الاربعاء نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية.

رجال أعمال وتجار إسرائيليون يزورون إمارة دبي.. والسبب؟ الوقت- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بزيارة وفد يضم رجال أعمال وتجار إسرائيليين لإمارة دبي؛ لعقد شراكات اقتصادية، وذلك في ظل اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل".

حماس: ما زالت صيحات المغاوير من نخبة المقاومة الفلسطينية يتردد صداها الوقت- قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن المقاومة على عهدها تواصل الإعداد والاستعداد لصد ومواجهة كل محاولات العدوان من الاحتلال ومقاومة بقائه على الأرض الفلسطينية.

لافروف: رفض أمريكا المشاركة في مؤتمر اللاجئين السوريين يشهد على ازدواجية المعايير الوقت- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن رفض أمريكا المشاركة في مؤتمر اللاجئين يشهد على ازدواجية المعايير اتجاه سوريا.

انطلاق مؤتمر عودة اللاجئين السوريين في العاصمة السورية دمشق الوقت- انطلق المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين صباح يوم الاربعاء في العاصمة السورية دمشق.

ترامب: الناس لن يقبلوا هذه الانتخابات المزوّرة! الوقت-تقدمت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدعوى في ولاية ميشيغن، للمطالبة بـ"التحقق من

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات في عدد من المناطق الفلسطينية الوقت-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة كوبر شمال غرب

احتفالات بعودة موراليس في بوليفيا الوقت-لقي الزعيم البوليفيّ إيفو موراليس بعد عودته

نخالة في ذكرى أبو العطا: مستقبل المنطقة مرتبط بسلاح المقاومة الوقت-أكّد الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، زياد نخالة الثلاثاء، التزام حركته بخط الجهاد

الخارجية الإيرانية: غير خائفين من بقاء ترامب..وغير متحمسين لقدوم بايدن الوقت-قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن

ساندرز: يجب إنهاء الدعم الأميركي "للحرب السعوديّة الكارثيّة" في اليمن الوقت-شدد السيناتور الأميركي الديمقراطي بيرني ساندرز، على ضرورة إنهاء الدعم الأميركي

الخزانة الأمريكية تفرض حظرا جديدا على إيران تشمل 6 شركات و4 أفراد الوقت- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من الحظر على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية، شملت 6 شركات و4 أفراد.

سلسلة غارات على مارب والجوف وصعدة يشنها طيران العدوان السعودي الأمريكي الوقت- شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مارب والجوف وصعدة.

برلماني ايراني: من الخطأ الوثوق بالرئيس الأمريكي الجديد وحكومته المقبلة الوقت- أكد مساعد رئيس لجنة المادة تسعين البرلمانية الايرانية حسن شجاعي علي آبادي ان من الخطأ الوثوق بالرئيس الاميركي الجديد جو بايدن وحكومته المقبلة.

مسؤول كبير في البنتاغون يقدم استقالته.. والسبب؟ الوقت- قدم كبير مسؤولي السياسة في وزارة الدفاع الأمريكية جيمس أندرسون استقالته، بعد خلاف مع البيت الأبيض حسب موقع politico.

واشنطن تقرر تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة الوقت- أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن سلطات بلاده قررت تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة، مشيرا الى أن السلطات وافقت على بيع الإمارات طائرات "إف 35" الحربية.

إطلاق نار في الكاظمية العراقية يوقع قتلى وجرحى الوقت- أفادت وسائل إعلام عراقية عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص في تبادل لإطلاق النار في حي الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد.

اجتماع مرئي بين الكاظمي وابن سلمان.. هذا ما جاء فيه الوقت- كشف بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل "الاجتماع المرئي عن بعد"، بين رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

السعودية والتدخل في الشأن اللبناني

الخزانة الأمريكية تفرض حظرا جديدا على إيران تشمل 6 شركات و4 أفراد

احتفالات بعودة موراليس في بوليفيا

تعذيب النساء في السجون الإسرائيلية

الانتصارات الميدانية على الساحة اليمنية.. قادة سعوديون يهربون من معسكر "ماس" المهم والاستراتيجي + صور.

قطر في طريق الانتقال من النزعة السلطانية... هل نشهد تسوية سياسية بين المجتمع والحكومة؟

رجال أعمال وتجار إسرائيليون يزورون إمارة دبي.. والسبب؟

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات في عدد من المناطق الفلسطينية

اجتماع مرئي بين الكاظمي وابن سلمان.. هذا ما جاء فيه

إطلاق نار في الكاظمية العراقية يوقع قتلى وجرحى

واشنطن تقرر تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة

سلسلة غارات على مارب والجوف وصعدة يشنها طيران العدوان السعودي الأمريكي

الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي.. والاجراءات الحكوميّة تزيد طين الأزمة بلة!

مسؤول كبير في البنتاغون يقدم استقالته.. والسبب؟

الخارجية الإيرانية: غير خائفين من بقاء ترامب..وغير متحمسين لقدوم بايدن

في عملية نوعية... الحشد الشعبي يقضي على إمدادات "داعش" في الأنبار

إعلام أميركي: بايدن يفوز بولاية بنسلفانيا ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة

الأمم المتحدة تصوّت لمصلحة قرار يقضي بانسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي من كامل الجولان السوري المحتل

الرئيس التونسي الأسبق يفتح النار على "الجامعة العربية" ويصفها بالجثة المتعفنة

ارتفاع مستويات الجوع في 4 نقاط ساخنة بينها اليمن

إعلام إسرائيلي: ترامب خاب أمله من نتنياهو لعدم دعم الأخير لحملته الانتخابية

روحاني: الفرصة الآن متاحة أمام الإدارة الأمريكية القادمة للتعويض عن أخطاء الماضي

لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع

"إسرائيل هيوم": قلق في دول عربية من فوز بايدن وتعزيزه لدور إيران

عمليات دهم وتفتيش وحملة اعتقالات يشنّها الاحتلال في الضفة الغربية

منظومة باور 373 الإيرانية تتفوق على منظومة S300 الروسية

هيئة الأسرى: أعداد الأسرى المصابين بكورونا داخل سجن جلبوع ترتفع كثيراً

1.8 مليون "ناخب وهمي" في أميركا وتحذير من "انتخابات قذرة"

الكيان الإسرائيلي يتمدد في القارة الإفريقيّة.. لماذا عبر إثيوبيا؟

باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف

أيام عصيبة تعيشها أمريكا... هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟

ماهر الأخرس يقاوم من سرير المرض.. إضراب في سبيل الحرية

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟

أكثر من 39 مليون إصابة بكورونا حول والعالم والوفيات نحو مليونين

سلطات الصحة الأميركية ترخص استعمال "ريمديسيفير" ضد كوفيد-19

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي!

أمريكا تحث الرياض على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

الكعبي: لدينا وثائق لم تنشر عن اغتيال سليماني والمهندس

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية

ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة.. العار يلتصق باسم السعودية!

الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان الإسرائیلي إلى اليوم

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟

إحصاء أميركي: أكثر من 70 مليون أدلوا بأصواتهم مبكراً في انتخابات الرئاسة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

في الذكرى الأولى لاغتيال القيادي الكبير في سرايا القدس.. الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية

الأربعاء 25 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
في الذكرى الأولى لاغتيال القيادي الكبير في سرايا القدس.. الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- عشية الذكرى الأولى لاستشهاد القيادي الكبير في سرايا القدس القائد بهاء أبو العطا الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي غدراً في الثاني عشر من نوفمبر 2019 ، قض القيادي مضاجع الاحتلال الذي شرع منذ يومين بنشر عدد من بطاريات القبة الحديدية جنوب القطاع وغَيَر مسار حركة طائراته خشية من ردٍ محتمل في ذكرى استشهاده ، وفقاً لمزاعم الاحتلال .

 مصادر فلسطينية مطلعة أكدت أن تحركات غير اعتيادية تجري على حدود قطاع غزة منذ أمس في قبل جنود الاحتلال ، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال ، لتعلن مصادر "إسرائيلية" تغيير حركة الطائرات في مطار اللد "بن غوريون".

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، فإن جيش الاحتلال قرر تعزيز نشر بطاريات القبة الحديدية في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وذلك تخوفًا من إطلاق صواريخ فلسطينية باتجاه البلدات والمدن المحتلة في محيط القطاع.

قرار تعزيز القبة الحديدية بحسب إعلام الاحتلال في أعقاب تقديرات بأن نشطاء الجهاد قد يطلقون صواريخ نحو جنوب البلاد، في ذكرى اغتيال القائد في الحركة بهاء أبو العطا.

وبين موقع "والا" العبري، أن المنظومة الأمنية "الإسرائيلية"، تتأهب اليوم لاندلاع مواجهات بالضفة الغربية، وإطلاق صواريخ من قطاع غزة، ووقوع عمليات على حدود لبنان ، في الذكرى السنوية لاغتيال ابو العطا.

ولفت موقع والا، إلى أن الجيش الإسرائيلي، رفع حالة التأهب على الحدود مع القطاع، تحسباً لوقوع عمليات أمنية في المنطقة الحدودية.

ويُشار إلى أن الاحتلال اغتال القيادي في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا وزوجته أسماء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزله شرق مدينة غزة، فيما حاول الاحتلال أيضًا اغتيال القيادي في الحركة، أكرم العجوري، بدمشق.

والقيادي بهاء أبو العطاء شكل معضلة الساعة التاسعة للاحتلال، بعد أن دك مستوطناتها عدة مرات رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأنزل ما يمسى برئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو عدة مرات من منصة الحملة الانتخابية له .

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

بهاء أبو العطا الاحتلال غزة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية
مقاومة شعبية سودانية تتوعد الويل للمطبعين
إخلاء القوات التركية نقاط المراقبة بريف حماة شمال غرب سوريا
انتفاضة عربية اسلامية متواصلة بعد الاساءة الفرنسية للإسلام