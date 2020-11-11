رجال أعمال وتجار إسرائيليون يزورون إمارة دبي.. والسبب؟

الوقت- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بزيارة وفد يضم رجال أعمال وتجار إسرائيليين لإمارة دبي؛ لعقد شراكات اقتصادية، وذلك في ظل اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل".

وقالت القناة 20 العبرية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الوفد سافر إلى دبي قبل أيام، وعقد سلسلة لقاءات اقتصادية مع رجال أعمال إماراتيين.

وبحسب القناة الإسرائيلية، أجرى وفد المستوطنات المؤلف من مديري مصانع وشركات ورجال أعمال من المناطق الصناعية بالمجلس الاستيطاني، لقاءات واجتماعات مع نحو 20 رجل إعمال إماراتيين، وأصحاب شركات متخصصة في مجالات الزراعة والمبيدات والبلاستيك، ومديري شركات استثمار كبيرة.

في الوقت نفسه، ناقش الطرفان التعاون الثنائي، خاصة في مجالات المحاصيل الزراعية وتحلية المياه.

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن رئيس وفد المجلس شومرون، يوسي داغان، والذي يضم 30 مستوطنة بشمالي الضفة الغربية، قوله: إن "هناك فرصة لكلا الجانبين للاستفادة من التعاون الذي يمكن أن ينتج عن التطبيع".

وذكرت نقلاً عن رجل الأعمال الإماراتي يوسف البيضون، قوله متحدثاً عن زيارة الوفد الإسرائيلي: إنها "لحظة مثيرة لنا جميعاً، لم أكن لأصدق أني سأشهد هذا الشيء في حياتي".

وتعد هذه أول زيارة من نوعها يتم الكشف عنها منذ إبرام اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات و"إسرائيل" منتصف سبتمبر الماضي، حيث سافر الوفد الإسرائيلي بقيادة داغان على متن أول رحلة جوية تجارية بين "تل أبيب" ودبي.

وفي ظل التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي يشمل الاقتصاد والسياسة والأمن وغيرها من المجالات، تحدثت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أواخر الشهر الماضي، عن بدء ترويج خمور تنتجها مصانع بمستوطنات الجولان السوري المحتل في دبي، على أن تروَّج بعد ذلك بجميع أنحاء الإمارات.

يُذكر أنه بات بإمكان الصهاينة زيارة الإمارات دون تأشيرة دخول بموجب اتفاق التطبيع الذي فتح الباب أمام رحلات جوية إسرائيلية مباشرة.

وبحسب القناة العبرية فإن المنظمات الاقتصادية في "تل أبيب" تقدّر حجم التجارة بين "إسرائيل" والإمارات مستقبلاً بمليارات الدولارات سنوياً وأكثر.

وفي 15 سبتمبر الماضي، وقَّعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، في البيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.