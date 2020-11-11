موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 25 ربيع الاول 1442

إخترنا لكم

السعودية والتدخل في الشأن اللبناني

السعودية والتدخل في الشأن اللبناني الوقت- التركيبة السياسية اللبنانية ومنذ العام 2011 لم تعد تروق للسعودية التي تريد أن يكون لها الكلمة العليا في لبنان، ولكن الظروف تغيرت في ظل بروز قوى لا يمكن تجاوزها، والأهم من هذا أنها جزء لا يتجزأ من التركيبة اللبنانية وبالتالي لا يمكن حذفه...

لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع الوقت- في مطلع الصيف الحالي انطلقت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومُخطّط الضم، ويقود هذه الحملة أكثر من 600 شخصية أكاديمية فلسطينية ولبنانية، تعمل ليل نهار على مكافحة المشروع الاستيطاني الكولونيالي سواء من خلال التعبئة...

الحكومة السودانيّة في دائرة اللهب.. تشكيل جبهة من 28 حزباً وتكتلاً لمقاومة التطبيع نجحت الاتصالات السياسيّة والمجتمعيّة في السودان بتشكيل جبهة ضد التطبيع مع الكيان الصهيونيّ الغاصب، حيث أعلنت أحزاب سياسيّة ومنظمات أهليّة وتكتلات إعلاميّة وشبابيّة وعلماء

الكيان الإسرائيلي يتمدد في القارة الإفريقيّة.. لماذا عبر إثيوبيا؟ يواصل الكيان الصهيونيّ تمدده في إفريقيا وخاصة في إثيوبيا حيث اتفق الطرفان، الجمعة المنصرم، على العمل المشترك في قطاع المعلومات والأمن وما ادعوا أنّه "مكافحة الإرهاب" بالمنطقة،

باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف الإغتيالات التي خطط لها السعوديون والإماراتيون قبل وبعد اندلاع الحرب، نُفِّذت لأغراض مختلفة حتی الآن، منها خلق الانقسامات في اليمن، وإضعاف الخصوم، وتغيير المعادلات السياسية والعسكرية، وسياسة بثّ الرعب والخوف بين السياسيين اليمنيين.

أخبار

لافروف: رفض أمريكا المشاركة في مؤتمر اللاجئين السوريين يشهد على ازدواجية المعايير

لافروف: رفض أمريكا المشاركة في مؤتمر اللاجئين السوريين يشهد على ازدواجية المعايير

الوقت- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن رفض أمريكا المشاركة في مؤتمر اللاجئين يشهد على ازدواجية المعايير اتجاه سوريا.

انطلاق مؤتمر عودة اللاجئين السوريين في العاصمة السورية دمشق الوقت- انطلق المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين صباح يوم الاربعاء في العاصمة السورية دمشق.

ترامب: الناس لن يقبلوا هذه الانتخابات المزوّرة! الوقت-تقدمت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدعوى في ولاية ميشيغن، للمطالبة بـ"التحقق من

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات في عدد من المناطق الفلسطينية الوقت-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة كوبر شمال غرب

احتفالات بعودة موراليس في بوليفيا الوقت-لقي الزعيم البوليفيّ إيفو موراليس بعد عودته

نخالة في ذكرى أبو العطا: مستقبل المنطقة مرتبط بسلاح المقاومة الوقت-أكّد الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، زياد نخالة الثلاثاء، التزام حركته بخط الجهاد

الخارجية الإيرانية: غير خائفين من بقاء ترامب..وغير متحمسين لقدوم بايدن الوقت-قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن

ساندرز: يجب إنهاء الدعم الأميركي "للحرب السعوديّة الكارثيّة" في اليمن الوقت-شدد السيناتور الأميركي الديمقراطي بيرني ساندرز، على ضرورة إنهاء الدعم الأميركي

الخزانة الأمريكية تفرض حظرا جديدا على إيران تشمل 6 شركات و4 أفراد الوقت- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من الحظر على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية، شملت 6 شركات و4 أفراد.

سلسلة غارات على مارب والجوف وصعدة يشنها طيران العدوان السعودي الأمريكي الوقت- شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مارب والجوف وصعدة.

برلماني ايراني: من الخطأ الوثوق بالرئيس الأمريكي الجديد وحكومته المقبلة الوقت- أكد مساعد رئيس لجنة المادة تسعين البرلمانية الايرانية حسن شجاعي علي آبادي ان من الخطأ الوثوق بالرئيس الاميركي الجديد جو بايدن وحكومته المقبلة.

مسؤول كبير في البنتاغون يقدم استقالته.. والسبب؟ الوقت- قدم كبير مسؤولي السياسة في وزارة الدفاع الأمريكية جيمس أندرسون استقالته، بعد خلاف مع البيت الأبيض حسب موقع politico.

واشنطن تقرر تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة الوقت- أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن سلطات بلاده قررت تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة، مشيرا الى أن السلطات وافقت على بيع الإمارات طائرات "إف 35" الحربية.

إطلاق نار في الكاظمية العراقية يوقع قتلى وجرحى الوقت- أفادت وسائل إعلام عراقية عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص في تبادل لإطلاق النار في حي الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد.

اجتماع مرئي بين الكاظمي وابن سلمان.. هذا ما جاء فيه الوقت- كشف بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل "الاجتماع المرئي عن بعد"، بين رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

انتقادات أممية للإدارة الأميركية لانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان

البيرو يعزل الرئيس مارتن فيزكارا بتهمة تلقي رشاوى الوقت-صوت برلمان البيرو لصالح عزل الرئيس مارتن فيزكارا على خلفية اتهامات بتلقيه

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية تشكك بنتائج الانتخابات في بنسلفانيا الوقت-فوض وزير العدل الأميركي وليام بار ممثلي الإدعاء الاتحاديين لفتح

بسبب لقاح كورونا المرتقب.. العقود الآجلة للنفط تسجل أكبر مكاسبها الوقت-قفزت العقود الآجلة للنفط حوالى 8 بالمئة أمس مسجلة أكبر

حملة الرئيس المنتخب تطالب إدارة الخدمات العامة بالإقرار بفوز بايدن الوقت-طالب مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مسؤول كبير في البنتاغون يقدم استقالته.. والسبب؟

الخزانة الأمريكية تفرض حظرا جديدا على إيران تشمل 6 شركات و4 أفراد

الخارجية الإيرانية: غير خائفين من بقاء ترامب..وغير متحمسين لقدوم بايدن

تعذيب النساء في السجون الإسرائيلية

احتفالات بعودة موراليس في بوليفيا

نخالة في ذكرى أبو العطا: مستقبل المنطقة مرتبط بسلاح المقاومة

سلسلة غارات على مارب والجوف وصعدة يشنها طيران العدوان السعودي الأمريكي

الانتصارات الميدانية على الساحة اليمنية.. قادة سعوديون يهربون من معسكر "ماس" المهم والاستراتيجي + صور.

برلماني ايراني: من الخطأ الوثوق بالرئيس الأمريكي الجديد وحكومته المقبلة

لافروف: رفض أمريكا المشاركة في مؤتمر اللاجئين السوريين يشهد على ازدواجية المعايير

الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي.. والاجراءات الحكوميّة تزيد طين الأزمة بلة!

ترامب: الناس لن يقبلوا هذه الانتخابات المزوّرة!

اجتماع مرئي بين الكاظمي وابن سلمان.. هذا ما جاء فيه

الأزمة الخليجية وآفاق الحل

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات في عدد من المناطق الفلسطينية

سلسلة غارات على مارب والجوف وصعدة يشنها طيران العدوان السعودي الأمريكي

تعذيب النساء في السجون الإسرائيلية

برلماني ايراني: من الخطأ الوثوق بالرئيس الأمريكي الجديد وحكومته المقبلة

الخارجية الإيرانية: غير خائفين من بقاء ترامب..وغير متحمسين لقدوم بايدن

الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي.. والاجراءات الحكوميّة تزيد طين الأزمة بلة!

مسؤول كبير في البنتاغون يقدم استقالته.. والسبب؟

ترامب: الناس لن يقبلوا هذه الانتخابات المزوّرة!

لافروف: رفض أمريكا المشاركة في مؤتمر اللاجئين السوريين يشهد على ازدواجية المعايير

انتقادات أممية للإدارة الأميركية لانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان

ساندرز: يجب إنهاء الدعم الأميركي "للحرب السعوديّة الكارثيّة" في اليمن

السعودية والتدخل في الشأن اللبناني

بعد خسارة ترامب.. هل يحبس بايدن الأنفاس في صدر ابن سلمان؟

اجتماع مرئي بين الكاظمي وابن سلمان.. هذا ما جاء فيه

الأزمة الخليجية وآفاق الحل

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات في عدد من المناطق الفلسطينية

باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف

أنصار ترامب يحتشدون بالبنادق والمسدسات خارج مركز اقتراع في أريزونا

1.8 مليون "ناخب وهمي" في أميركا وتحذير من "انتخابات قذرة"

ارتفاع مستويات الجوع في 4 نقاط ساخنة بينها اليمن

ترامب: الضرر الذي أصاب مصداقية نظامنا وصل إلى نظام الانتخاب الرئاسي

إيران تحذّر من خطر حدودي.. "لن تتحمل" القواعد الإسرائيلية والإرهابيين

عملية مشتركة للحشد الشعبي والقوات الأمنية شمال صلاح الدين العراقية تنطلق اليوم

سورية فلاديمير بوتين الرئيس الاسد الرئيس بوتين مؤتمر اللاجئين السوريين

ظريف والرئيس البوليفي الجديد يبحثان تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين

مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مطار عسكري وسط روسيا

تركيا تشعر بالقلق... أدميرال أمريكي من أصل يوناني في فريق بايدن

إطلاق نار في الكاظمية العراقية يوقع قتلى وجرحى

الأزمة الخليجية وآفاق الحل

لافروف: رفض أمريكا المشاركة في مؤتمر اللاجئين السوريين يشهد على ازدواجية المعايير

في عملية نوعية... الحشد الشعبي يقضي على إمدادات "داعش" في الأنبار

بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر ستشهد أول انتخابات في تاريخها

لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع

العدو الصهيوني يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلتين

عمليات دهم وتفتيش وحملة اعتقالات يشنّها الاحتلال في الضفة الغربية

بوليفيا: وسط احتفالات شعبية.. لويس آرسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً

بايدن ماضٍ في استعداداته للرئاسة.. وترامب: الانتخابات مسروقة!

الرئيس الإيراني: نأمل أن تخضع الإدارة الأمريكية القادمة للقانون وتعود إلى جميع التزاماتها

نتنياهو يهنىء بايدن بفوزه بالانتخابات.. ماذا قال؟

المجلس التشريعي الفلسطيني يطلق حملة دولية لمناهضة التطبيع

هنية: "مثلث الشر" يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية

شمخاني: نهاية ترامب ليست غريبة فهذا قدر التاريخ

قلق في البنتاغون من شن ترامب عمليات ضد إيران قبل رحيله

اجتماع مرئي بين الكاظمي وابن سلمان.. هذا ما جاء فيه

الخارجية الإيرانية: غير خائفين من بقاء ترامب..وغير متحمسين لقدوم بايدن

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات في عدد من المناطق الفلسطينية

البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية

الاستثمار السعودي للبادية العراقية.. مشروع اقتصادي أم مؤامرة خبيثة؟

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة

الاسرى المحررين يصلون الى صنعاء في اطار صفقة التبادل في سويسرا

محسن رضائي: إيران تدعم عراقا مستقلا وموحدا وذا سيادة

السلطة الفلسطينية تدين قرار الإحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

بعد دقائق...أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

إنجازات المقاومة الفلسطينية تفنّد أكاذيب الصهاينة وتجعلهم سخرية العالم

رفض شعبي بحريني لإقامة علاقات دبلوماسية وطبيعية مع الكيان الصهيوني

كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 5 مواطنين من الخليل ونابلس

روحاني: لا يهمنا من سيتم انتخابه في أمريكا

الرئيس التونسي الأسبق يفتح النار على "الجامعة العربية" ويصفها بالجثة المتعفنة

الرئيس اللبناني: بلدنا مصمم على الوصول إلى اتفاق يحفظ حقوقه وسيادته براً وبحراً

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة

ماهر الأخرس يقاوم من سرير المرض.. إضراب في سبيل الحرية

الكعبي: لدينا وثائق لم تنشر عن اغتيال سليماني والمهندس

أمريكا تحث الرياض على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

إحصاء أميركي: أكثر من 70 مليون أدلوا بأصواتهم مبكراً في انتخابات الرئاسة

الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان الإسرائیلي إلى اليوم

أكثر من 39 مليون إصابة بكورونا حول والعالم والوفيات نحو مليونين

وزير خارجية العراق يسلم السيسي رسالة من الكاظمي

بوتين وإردوغان: يجب التزام الهدنة في ناغورنو كاراباخ

آخر التطورات في اليمن.. استمرار المغامرة المجنونة للإمارات والكيان الصهيوني في جزيرة سقطرى + صور

الصحة الفلسطينية تطالب بإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي

من السجن إلى الحكومة.. جباروف رئيساً للوزراء في قرغيزستان

بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر ستشهد أول انتخابات في تاريخها

أيام عصيبة تعيشها أمريكا... هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

انطلاق مؤتمر عودة اللاجئين السوريين في العاصمة السورية دمشق

الأربعاء 25 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
انطلاق مؤتمر عودة اللاجئين السوريين في العاصمة السورية دمشق
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- انطلق المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين صباح يوم الاربعاء في العاصمة السورية دمشق.

وأفاد مراسل قناة العالم ان جميع المشارکين أکدوا عبر کلماتهم علی دعمهم للدولة السورية في الجهود الدؤوبة لعودة اللاجئين السوريين من جميع الدول التي لجأوا اليها أثناء الحرب المفروضة علی البلاد.

وشارک في هذا المؤتمر 27 دولة و12 منظمة دولية وعدد کبير من المنظمات الاهلية في الداخل السوري بهدف تذليل العقبات امام عودة اللاجئين من الدول التي لجأوا اليها وتسهيل عودتهم عبر اجراءات حکومية کثيرة ستتخذ أثناء المؤتمر وبعده.

وستکون هناک اجراءات لتأمين عودة کريمة للاجئين وبالاضافة علی العمل لاحياء البنی التحتية ضمن فکرة توطين الاستقرار في الداخل السوري بعد ان اشرفت الحرب المفروضة علی سوريا علی نهايتها.

وکان أبرز الدول المشارکة في هذا المؤتمر ايران والصين وباکستان ومن الدول العربية سلطنة عمان والامارات.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

عودة اللاجئين اللاجئون السوريون مؤتمر عودة اللاجئين السوريين

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية
مقاومة شعبية سودانية تتوعد الويل للمطبعين
إخلاء القوات التركية نقاط المراقبة بريف حماة شمال غرب سوريا
انتفاضة عربية اسلامية متواصلة بعد الاساءة الفرنسية للإسلام