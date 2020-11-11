انطلاق مؤتمر عودة اللاجئين السوريين في العاصمة السورية دمشق

الوقت- انطلق المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين صباح يوم الاربعاء في العاصمة السورية دمشق.

وأفاد مراسل قناة العالم ان جميع المشارکين أکدوا عبر کلماتهم علی دعمهم للدولة السورية في الجهود الدؤوبة لعودة اللاجئين السوريين من جميع الدول التي لجأوا اليها أثناء الحرب المفروضة علی البلاد.

وشارک في هذا المؤتمر 27 دولة و12 منظمة دولية وعدد کبير من المنظمات الاهلية في الداخل السوري بهدف تذليل العقبات امام عودة اللاجئين من الدول التي لجأوا اليها وتسهيل عودتهم عبر اجراءات حکومية کثيرة ستتخذ أثناء المؤتمر وبعده.

وستکون هناک اجراءات لتأمين عودة کريمة للاجئين وبالاضافة علی العمل لاحياء البنی التحتية ضمن فکرة توطين الاستقرار في الداخل السوري بعد ان اشرفت الحرب المفروضة علی سوريا علی نهايتها.

وکان أبرز الدول المشارکة في هذا المؤتمر ايران والصين وباکستان ومن الدول العربية سلطنة عمان والامارات.