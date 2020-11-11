قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات في عدد من المناطق الفلسطينية

الوقت-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة كوبر شمال غرب رام الله واعتقلت 4 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم.

مراسلة الميادين أفادت بسماع أصوات تفجيرات في البيوت التي اقتحمتها قوات الاحتلال لتفتيشها، مشيرة إلى أن هذه القوات أخرجت السكان إلى الشوارع أثناء قيامها بتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مواقع فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطناً بينهم سيدة، من الخليل ورام الله بعد عملية دهم وتفتيش.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان خلال مداهمات نفذتها في مخيم الفوار، وبلدة سعير جنوب شرق الخليل.

ومن مخيم الفوار اعتقلت ثلاثة شبان هم: جواد زياد اهديب، وابراهيم علي ابو وردة، وحسن اكرم زغموت، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة سعير شرق الخليل، واعتقلت الشاب علي موسى جردات، وفتشت منزلي ذويه وشقيقه شادي، وعبثت بمحتوياتهما.

وفي أراضي عام 48 اعتقلت الشاب معتصم يوسف ماضي (28 عاماً) وهو من مخيم العروب.

من جهة أخرى، سرقت مجموعة من المستوطنين مساء أمس، ثمار زيتون في منقطة "تل الرميدة" وسط الخليل، تعود ملكيتها لعائلة البكري.