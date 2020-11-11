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  الأربعاء 25 ربيع الاول 1442

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لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع الوقت- في مطلع الصيف الحالي انطلقت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومُخطّط الضم، ويقود هذه الحملة أكثر من 600 شخصية أكاديمية فلسطينية ولبنانية، تعمل ليل نهار على مكافحة المشروع الاستيطاني الكولونيالي سواء من خلال التعبئة...

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الكيان الإسرائيلي يتمدد في القارة الإفريقيّة.. لماذا عبر إثيوبيا؟ يواصل الكيان الصهيونيّ تمدده في إفريقيا وخاصة في إثيوبيا حيث اتفق الطرفان، الجمعة المنصرم، على العمل المشترك في قطاع المعلومات والأمن وما ادعوا أنّه "مكافحة الإرهاب" بالمنطقة،

باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف الإغتيالات التي خطط لها السعوديون والإماراتيون قبل وبعد اندلاع الحرب، نُفِّذت لأغراض مختلفة حتی الآن، منها خلق الانقسامات في اليمن، وإضعاف الخصوم، وتغيير المعادلات السياسية والعسكرية، وسياسة بثّ الرعب والخوف بين السياسيين اليمنيين.

أخبار

ساندرز: يجب إنهاء الدعم الأميركي "للحرب السعوديّة الكارثيّة" في اليمن

ساندرز: يجب إنهاء الدعم الأميركي "للحرب السعوديّة الكارثيّة" في اليمن

الوقت-شدد السيناتور الأميركي الديمقراطي بيرني ساندرز، على ضرورة إنهاء الدعم الأميركي

الخزانة الأمريكية تفرض حظرا جديدا على إيران تشمل 6 شركات و4 أفراد الوقت- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من الحظر على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية، شملت 6 شركات و4 أفراد.

سلسلة غارات على مارب والجوف وصعدة يشنها طيران العدوان السعودي الأمريكي الوقت- شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مارب والجوف وصعدة.

برلماني ايراني: من الخطأ الوثوق بالرئيس الأمريكي الجديد وحكومته المقبلة الوقت- أكد مساعد رئيس لجنة المادة تسعين البرلمانية الايرانية حسن شجاعي علي آبادي ان من الخطأ الوثوق بالرئيس الاميركي الجديد جو بايدن وحكومته المقبلة.

مسؤول كبير في البنتاغون يقدم استقالته.. والسبب؟ الوقت- قدم كبير مسؤولي السياسة في وزارة الدفاع الأمريكية جيمس أندرسون استقالته، بعد خلاف مع البيت الأبيض حسب موقع politico.

واشنطن تقرر تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة الوقت- أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن سلطات بلاده قررت تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة، مشيرا الى أن السلطات وافقت على بيع الإمارات طائرات "إف 35" الحربية.

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أخبار

ساندرز: يجب إنهاء الدعم الأميركي "للحرب السعوديّة الكارثيّة" في اليمن

الأربعاء 25 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
ساندرز: يجب إنهاء الدعم الأميركي "للحرب السعوديّة الكارثيّة" في اليمن

ساندرز: يجب إنهاء الدعم الأميركي "للحرب السعوديّة الكارثيّة" في اليمن

الوقت-شدد السيناتور الأميركي الديمقراطي بيرني ساندرز، على ضرورة إنهاء الدعم الأميركي

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الوقت-شدد السيناتور الأميركي الديمقراطي بيرني ساندرز، على ضرورة إنهاء الدعم الأميركي للحرب "غير المصرّح بها وغير الدستوريّة والكارثيّة التي تقودها السعوديّة في اليمن".

واعتبر ساندرز في تغريدة له على "تويتر" مساء الثلاثاء، أنّ "الناس الذين يعانون هناك لا يحتاجون إلى مزيد من القنابل، بل بحاجة إلى المزيد من الوظائف والغذاء والرعاية الصحيّة". 

ساندرز لطالما هاجم الدعم الأميركي للحرب على اليمن، وتقرّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رغم انتهاكات حقوق الانسان، إذ أشار في حديث لقناة "سي أن أن" الأميركيّة في 19 شباط/ فبراير 2020، إلى أنّه "لطالما أحببنا السعودية حليفتنا الرائعة، لكنّ المشكلة تكمن في أن الذين يحكمونها سفاحون قتلة".

يذكر أنّ عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي رو خانا، كان أكد مباشرة بعد إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الأميركيّة، أنّ بلاده "ستوقف تمويل الحرب السعوديّة في اليمن".

وتأخر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تهنئة بايدن على فوزه بالرئاسة، حيث اعتبرت وكالة "رويترز" في تحليلها للموضوع، أنّ السبب هو "العلاقات الشخصية الوثيقة، التي جمعت بن سلمان بترامب، وأتاحت حائلاً مهماً في مواجهة موجة من الانتقادات الدوليّة لسجل الرياض فيما يتعلق بحقوق الإنسان أطلق شرارتها مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي ودور الرياض في حرب اليمن واعتقال ناشطات سعوديات".

"رويترز" أعادت حينها التذكير بأن "بايدن تعهد في حملته الانتخابيّة، بإعادة تقييم العلاقات مع المملكة، وبالمطالبة بقدر أكبر من محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي، كما دعا إلى وضع حد للدعم الأميركي لحرب اليمن".

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كلمات مفتاحية :

رو خانا بيرني ساندرز السعودية جو بايدن الولايات المتحدة الأميركية حقوق الإنسان في السعودية الحرب على اليمن محمد بن سلمان جمال خاشقجي

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