الخزانة الأمريكية تفرض حظرا جديدا على إيران تشمل 6 شركات و4 أفراد

الوقت- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من الحظر على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية، شملت 6 شركات و4 أفراد.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية شبكة من 6 شركات و4 أفراد سهلوا شراء السلع الحساسة، بما في ذلك المكونات الإلكترونية ذات المنشأ الأميركي، لصالح شركة إيران للاتصالات (ICI)، وهي شركة عسكرية إيرانية مملوكة أو خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن بين الشركات المستهدفة، شركة Hoda Trading، شركة Proma Industry، وشركة Industry Co. Soltech، وشركة Naz Technology Co، وغيرها.

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن ايران تستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراتها العسكرية.

وأضاف ان الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد الذين يساعدون في دعم جهود العسكرية .